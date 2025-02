Tra i Luoghi del cuore del Fai c’è il cimitero monumentale di Staglieno: si vota fino a fine marzo

Genova. Il Cimitero Monumentale di Staglieno è tra i Luoghi del Cuore del FAI: fino alla fine di marzo, con un semplice clic, sarà possibile partecipare all’11esima edizione del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, votando a questo link https://fondoambiente.it/luoghi/cimitero-monumentale-staglieno?ldc

L’iniziativa rientra nei numerosi progetti che in questi anni il Comune di Genova, con Genovafa, ha messo in campo per riqualificare il Cimitero Monumentale di Staglieno, come “Staglieno Virtual”, il Digital Twin pensato per consentire la scoperta e la visita delle sue bellezze anche da remoto, e segna l’ormai imminente conclusione del progetto “Staglieno si a[ni]ma”, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “I luoghi della cultura”, che ha visto il Comune di Genova collaborare sinergicamente con l’Università di Genova e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) della Liguria sotto il coordinamento dell’associazione GenovaFa, capofila del progetto.

L’obiettivo dell’ iniziativa, che vede il cimitero di Staglieno al centro della campagna Fai per i luoghi del cuore italiani, è quello di affermare il grande valore storico, e artistico del Cimitero Monumentale, proprio nell’anno in cui Genova celebra l’Ottocento, secolo d’oro per l’arte a Staglieno.

«Voglio rivolgermi a tutti i cittadini per ricordare l’importanza di un’iniziativa che ci riguarda da vicino- dichiara l’assessore ai Servizi civici del Comune di Genova Marta Brusoni– La campagna del FAI “Luoghi del Cuore”, ci permette di votare e far conoscere uno dei luoghi più significativi e amati della nostra città, il cimitero di Staglieno, un posto che racconta la nostra storia, la nostra cultura e la nostra identità. Con il nostro voto non solo abbiamo la possibilità di salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio, ma anche di dare voce ad un luogo ricco di memorie, tradizione ed emozioni».

«Il Cimitero di Staglieno è un luogo che rappresenta molto per i genovesi- dichiara Lorenza Rosso, assessore alla Cultura del Comune di Genova – Tra l’altro è una delle location protagoniste di Genova nell’Ottocento, con al suo interno monumenti che ricordano personaggi rappresentativi della storia, della cultura e delle arti, assoluti capolavori appartenenti a un patrimonio culturale tra i principali d’Europa. Non dimentichiamoci che, a livello continentale, è uno dei cimiteri più imponenti e importanti e tra le sue mura sono sepolte diverse figure storiche di spicco. In questo senso la campagna del ‘FAI – Luoghi del Cuore’ si sposa alla perfezione con quello che, come Amministrazione, vogliamo valorizzare: un’eccellenza a tutto tondo che racchiude tradizione e storia, ponendo l’accento sull’immenso capitale culturale di Genova. Ogni cittadino deve essere orgoglioso del proprio luogo: con un voto a favore possiamo davvero fare moltissimo per richiamare l’attenzione nei confronti di un luogo colmo di significato».

«Anche la nostra associazione che da anni si impegna per dare a Staglieno il valore che il suo patrimonio si merita – dichiara Caterina Fasolini presidente GenovaFa- sostiene la candidatura FAI, perché davvero Staglieno è un luogo del cuore per tutta la città e i molti cittadini del mondo che la amano».