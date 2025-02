Il Genoa attacca un tempo e strappa un punto a Torino: torna Pina-gol

TORINO-GENOA 1-1 (46′ aut Thorsby; 67′ Pinamonti)

Torino. Se nel primo tempo non ha mai tirato in porta, il Genoa è rientrato dagli spogliatoi con maggiore proiezione offensiva. Su questo aspetto è stata importante la doppia sostituzione effettuata da Vieira al cinquantesimo: fuori le due ali, Miretti e Vitinha, dentro Messias e Zanoli. Il tecnico francese cercava più vivacità per servire il tridente e l’ha trovata, seppur non sia stata una gara a ritmi entusiasmanti. I rossoblù hanno trovato il pareggio al 67’esimo con il settimo gol in campionato di Andrea Pinamonti che fa esultare i tremila genoani allo stadio: la palla persa da Coco favorisce Messias che serve il numero 19 che gira in porta la sfera. Poi è subentrato maggior coraggio per tentare di trovare l’occasione giusta per il “colpaccio vittoria” ma non ce ne sono state altre così nitide. L’ingresso in campo di Sanabria ha creato diversi grattacapi alla retroguardia genoana, che ha rischiato molto al 93esimo con un duplice episodio: prima Adams finisce a terra su un contrasto di Matturro, poi lo stesso Sanabria crichiede la trattenuta della maglia da parte di Sabelli. Feliciani fa proseguire e anche il VAR, per poi fischiare poco dopo la fine della partita. Insomma, il Genoa attacca per un tempo e porta a casa un buon punto dall’Olimpico Grande Torino. Si segnala l’uscita dal campo di Badelj per un problema fisico al suo ritorno da titolare.

90’+4′ Finisce qua! Il Genoa porta a casa un punto da Torino: al vantaggio granata sull’autogol di Thorsby risponde Pinamonti che torna al gol dopo un mese e realizza il suo settimo centro in campionato.

90’+3′ Tutta la panchina del Torino in piedi per un duplice episodio in area: prima per Adams che finisce a terra, poi Sanabria che richiede la trattenuta della maglia da parte di Sabelli. Il check VAR si è concluso: Feliciani dice che si può proseguire. Poi espulso Godigno dalla panchina, assistente di Vanoli. Thosrby non riesce a continuare, il Genoa giocherà in dieci fino alla fine.

90′ Quattro minuti di recupero. Walukiewicz mette in mezzo per Sanabria, allontana in corner Vasquez, Sulla battuta salta in più alto di tutti Casadei: il neo giocatore del Torino non riesce ad impattare a rete, brivido per la difesa rossoblù.

85′ Giallo per Matturro che ferma fallosamente l’avanzata di Sanabria.

84′ Dentro l’ex Sanabria, fuori Vlasic: Torino con il doppio centravanti.

83′ Dai e vai interessante tra Messias e Sabelli che porta il numero 20 a ridosso dell’area di rigore: Ricci lo contrasta e la sfera finisce in angolo. Batte il Genoa, Zanoli prova sulla respinta da fuori area: conclusione larga e imprecisa.

78′ Maripan ferma la corsa di Ekuban con una provvidenziale scivolata. Altro atteggiamento per il Genoa, che ora attacca con maggiore convinzione.

77′ Fuori Pinamonti, dentro Ekuban: altra mossa di Vieira.

74′ Ora sì che il Genoa torna propositivo: il gol di Pinamonti carica i rossoblù, che ora cercano di costruire per tentare il colpaccio. Cartellino giallo sia per Messias sia per Ricci dopo una scaramuccia post fischio di Feliciani.

71′ Triplo cambio per il Toro: dentro Casadei, Pedersen e Biraghi, fuori Karamoh, Sosa e Lazaro. A centrocampo Vanoli schiera Casadei, Ricci e Ginietis.

68′ Ammonito Coco per un fallo su Pinamonti. Vieira chiede ai suoi di stare alti.

67′ Pinamonti! Pareggia il Genoa! Palla persa malamente da Coco, Messias serve il numero 19 che gira in porta la sfera: è 1-1. Settimo centro in campionato per l’attaccante rossoblù, gol che mancava da Genoa-Napoli del 21 dicembre dell’anno scorso.

66′ Maripan chiude il tentativo di Zanoli da dentro l’area: grande opportunità per il Genoa, grande intervento del difensore granata.

60′ Problemi per Badelj che non riesce a continuare: subito un altro infortunio, entra Masini.

57′ Genoa più avanzato ma che non è ancora riuscito ad alzare i giri per essere più incisivo. Torino ben messo in campo e con una buona velocità in contropiede dopo la riagressione.

54′ Altra invenzione di Vlasic che serve in profondità Adams: il tiro dell’attaccante granata finisce sull’esterno della rete.

52′ Lazaro fa partire il sinistro da fuori area: tiro centrale, para Leali.

51′ Il primo tiro in porta del Genoa è proprio di Junior Messias: blocca Milinkovic Savic.

50′ Ecco i cambi del Genoa preannunciati all’intervallo: dentro Messias e Zanoli, fuori Miretti e Vitinha. Mossa per dare più attività alle fasce.

48′ Vlasic al centro allarga per Sosa che prova a servire in area con un pallone basso ma forte: non arriva nessuno per fortuna del Genoa, Torino che parte in avanti.

Nessun cambio tra le due formazioni, si riparte a Torino!

Secondo tempo

Torino. Primo tempo che si chiude 1-0 per il Torino per l’autogol di Thorsby sull’ultimo calcio d’angolo. Una partita priva di occasioni da gol per i rossoblù: ancora a zero il tabellino dei tiri in porta. Il Toro non ha certamente dominato, ma è stato più pericoloso soprattutto con la qualità di Vlasic. Troppe le imprecisioni in generale, ma quelle del Genoa hanno fatto male al parziale: il calcio d’angolo del gol è arrivato da una palla persa in avanti.

Serve più precisione e incisività per mettere più in gioco il tridente. Attenzione ad un ingresso dalla panchina, specialmente di un giocatore Messias che potrebbe dare una nuova soluzione all’attacco rossoblù.

45+1′ Gol del Torino! Calcio d’angolo battuto dai granata, devia direttamente nella sua porta Thorsby: si chiude il primo tempo sulla successiva ripresa del gioco, è avanti il Toro.

45′ Due minuti di recupero.

41′ Karamoh sulla sinistra punta dentro l’area e calcia in porta: pallone alto sopra la traversa.

40′ Matturro pesca Vitinha con un gran pallone lungo. Il numero 9 in posizione regolare e si avvia verso la porta: da posizione defilata, Sosa è brava in marcatura a far carambolare la sfera sul portoghese e mandarla in rimessa dal fondo.

35′ Cross di Martin allontanato in corner da Ricci. Batte lo stesso numero 3, finisce a terra Milinkovic Savic: calcio di punizione a favore dei granata. Ancora nessuna conclusione in porta per i rossoblù.

31′ Il Genoa fatica ad alimentare il tridente offensivo: il giro palla rossoblù non sta alimentando le corsie esterne e sta quindi diventando particolarmente velleitario. Nella pausa per il cambio granata, Vieira ne approfitta per dare qualche indicazione ai suoi.

30′ Tameze si accascia a terra per un problema muscolare. Vanoli fa già preparare Gineitis: è cambio, primo cambio per il Torino.

26′ Perde palla Thorsby, riparte con dinamicità il Toro che porta alla conclusione dal limite il solito Vlasic: in due tempi para Leali. Meglio il Torino, anche se non di molto in questa partita particolarmente equilibrata.

25′ Genoa che prova ad alzare i ritmi con il possesso palla, occupando la metà campo avversaria in attesa di trovare spazi per attaccare.

21′ Le squadre provano a proporre il proprio gioco ma gli errori nei dettagli sono tanti: passaggi e controlli imprecisi, quello di Karamoh è la dimostrazione più chiara. Vlasic pericolo numero uno in questi primi venti minuti.

20′ Pallone splendido di Vlasic dalla destra che arriva a Karamoh tutto solo in area: il suo controllo palla è difettoso e perde un tempo di gioco, venendo recuperato dalla difesa genoana che poi si copre ottimamente.

16′ Difesa del Genoa che annulla regolarmente Adams, servito da Lazaro in area di rigore da una posizione pericolosissima. In ripartenza Thorsby, che lega molto i reparti, non riesce nel passaggio in avanti.

15′ Ritmo partita non propriamente alto a livello di pericolosità: non si stanno verificando situazioni pericolose da una parte e dall’altra, l’unica quella del tiro di Vlasic respinto da Leali.

10′ Partita con tanti spazi da ricoprire in costruzione e ripartenza per le due squadre, ancora nessuna occasione da gol tuttavia.

6′ Leali sporca il tentativo da fuori di Vlasic, tra i più brillanti in questa primissima fase di gioco.

5′ Attenzione al Torino che in fase di ripartenza si dimostra molto reattivo per bruciare metri e attaccare con pericolosità la difesa rossoblù.

3′ Cross di Pinamonti bloccato da Milinkovic Savic. Grande movimento per entrambe le squadre, con il Genoa partito con proiezione offensiva.

1′ Thorsby ruba palla a Ricci e sullo scarico viene steso dal giocatore granata: fallo e calcio di punizione. La sua battuta poi si spegne sul fondo.

Si parte all’Olimpico Grande Torino: è iniziata Torino-Genoa. Rossoblù che battono il calcio d’inizio.

Primo tempo

Le formazioni:

Torino: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Dembele, Biraghi, Elmas, Casadei, Gineitis, Linetty, Sanabria, Salama.

Allenatore: Zanoli.

Genoa: Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Vitinha, Pinamonti, Miretti.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Bani, Norton Cuffy, Zanoli, Onana, Cuenca, Kasa, Masini, Messias, Ekuban, Ekhator, Venturino.

Allenatore: Vieira.

Arbitro: Feliciani.

Assistenti: Carbone e Peretti.

Quarto uomo: Ferrieri Caputi.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Maggioni.

Torino. Allo Stadio Olimpico Grande Torino il Genoa è chiamato al secondo impegno in trasferta consecutivo. Contro la Fiorentina era stata una buona prova quella offerta dai rossoblù, soprattutto nel secondo tempo, ma alla fine a spuntarla sono stati i viola. La squadra di Vanoli si trova un punto sopra al Grifone in classifica, all’undicesimo posto: una sfida che può significare l’occasione per salire di posizione e guadagnare prezioso terreno sulla zona retrocessione (il Como ieri ha perso contro la Juve, il Verona oggi è stato schiantato 5-0 dall’Atalanta).

I rossoblù si presentano contro i granata con tre novità rispetto a Firenze: in difesa c’è Matturro al posto dello squalificato De Winter, in regia c’è il ritorno dal primo minuto di Badelj preferito a Masini e davanti riecco dall’inizio Vitinha con Miretti e Pinamonti.