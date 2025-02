Tessere la cura, il laboratorio di mediazione teatrale per affrontare le malattie oncologiche

Giovedì 27 febbraio, dalle 18 alle 20, al Teatro dell’Ortica arriva il secondo appuntamento del ciclo di incontri e laboratorio “Tessere la cura”, dedicati alla elaborazione e mediazione teatrale della malattia oncologica, intesa come un “evento di comunità”. Dopo l’incontro dello scorso dicembre, continua quindi il percorso intrapreso già lo scorso anno, nato con “Gli orizzonti della cura” e in continuità con il laboratorio “Versi di Cura”, nato nel 2021 da un bisogno espresso e sentito fortemente da Anna Solaro, anima del teatro sociale dell’Ortica, durante il suo percorso da malata oncologica.

“Tutte le settimane, il giovedì, dalle 18 alle 20, al Teatro dell’Ortica si riunisce in laboratorio il gruppo Versi di Cura – spiega il direttore artistico Giancarlo Mariottini – È un gruppo sempre aperto, nato da un fortissimo desiderio della nostra co-fondatrice Anna Solaro e che da allora continuiamo a portare avanti, affrontando un tema che ci riguarda tutti ma che spesso è rimosso o coperto da tabù, quello del cancro. Noi lo facciamo a nostro modo, utilizzando i nostri strumenti, che sono quelli del teatro, della narrazione, della poesia, della riflessione. È un laboratorio in cui siamo tutti coinvolti, operatori teatrali, pazienti, familiari, personale sanitario, mescolati e impegnati a trovare un terreno di incontro e confronto”.

Tanti i temi e le sfumature affrontate: “Ci interroghiamo sul prendersi cura (di sé, del paziente, del caregiver e anche di chi cura) e le sue possibili declinazioni in ambito oncologico, sull’umanizzazione della cura e sul rapporto medico-paziente, inteso come un campo relazionale in cui inevitabilmente esiste la conflittualità, ma in cui, nonostante la fatica, si può coltivare l’incontro e il reciproco riconoscimento”.

L’appuntamento di giovedì, quindi, è una “porta che si apre sulla città”, lasciando a tutti la possibilità di partecipare: “Sarà un’occasione per ricordarlo e anche per portare avanti un percorso che ci porterà ad una giornata di studi, domenica 23 marzo, in cui ci piacerebbe stimolare un dibattito, con cittadini e addetti ai lavori, proprio sul tema della cura in ambito oncologico, in un’ottica multidisciplinare e con uno sguardo speciale alla promozione di percorsi di umanizzazione delle cure”.