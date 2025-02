Tentano di derubare un uomo usando spray urticante, denunciati due giovanissimi

Genova. Tentano di rubare il portafogli a un uomo utilizzando lo spray urticante, due giovanissimi sono stati denunciati grazie all’intervento della polizia.

È accaduto martedì notte in via di Fossatello, alle 4.10. Si tratta di due tunisini di 15 e 18 anni con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso.

Le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono state inviate dalla sala operativa in via di Fossatello poichè un 56enne del posto era stato avvicinato dai due giovani che, cercando di asportargli il portafoglio, gli hanno spruzzato sul volto spray urticante. L’uomo è riuscito però a fuggire, rifugiandosi nella propria abitazione da cui ha allertato la polizia, descrivendo i fatti accaduti.

Gli agenti giunti sul posto, si sono messi subito alla ricerca dei responsabili, visionando anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza del centro storico; nel mentre la loro attenzione è stata attirata dall’autista di un bus che lamentava la presenza di due soggetti a bordo intenti a dormire sui sedili posteriori, impedendogli di fare rientro in autorimessa.

Gli operatori sono intervenuti riconoscendo i giovani come responsabili dei fatti precedentemente accaduti, dall’abbigliamento corrispondente a quello delle immagini fornite dalle telecamere ed hanno quindi proceduto alla loro perquisizione, rinvenendo i due spray urticanti nascosti all’interno degli indumenti.

Accompagnati in questura, sono stati denunciati, fatta salva la presunzione di innocenza sino a condanna definitiva.