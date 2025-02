Tenta rapina al Globo, nella fuga ferisce poliziotto con un rasoio

Genova. Ha rubato dei prodotti dagli scaffali del punto vendita Globo di via Rivarolo, ma quando è stato scoperto dall’addetto alla vigilanza ha reagito con violenza, ferendo a un dito con una lametta di rasoio i poliziotti intervenuti.

Protagonista della vicenda un 27enne cittadino egiziano, arrestato per tentata rapina aggravata e resistenza pubblico ufficiale.

L’uomo domenica pomeriggio l’uomo è stato visto dal personale dell’esercizio commerciale mentre manometteva i dispositivi anti-taccheggio di alcuni accessori e capi di abbigliamento. Oltrepassate le casse con la merce sottratta è stato fermato dall’addetto alla vigilanza, ed è stato a quel punto che ha estratto la lametta minacciandolo di morte. È quindi fuggito a piedi, ma nel frattempo sono arrivati i poliziotti delle volanti.

L’uomo ha iniziato a correre, buttandosi in mezzo alla carreggiata, e una volta raggiunto ha ferito uno degli agenti con la lama del rasoio. Condotto in questura, la merce trafugata è stata recuperata: uno zaino, un giubbotto e un borsello. L’uomo, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e la cui posizione sul territorio è al vaglio dell’ufficio Immigrazione, è stato condotto nel carcere di Marassi.