Tenta di rubare olio per 150 euro, poi aggredisce un vigilante del supermercato: arrestato

Genova. Prima ha tentato di rubare diverse bottiglie d’olio, poi ha minacciato e spintonato un addetto alla vigilanza che lo aveva fermato. Protagonista un 27enne genovese pluripregiudicato, arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti del commissariato Cornigliano della polizia.

L’uomo è stato notato da un vigilante dell’Ipercoop nel centro commerciale L’Aquilone di Bolzaneto mentre prelevava dagli scaffali bottiglie d’olio per un valore commerciale di circa 150 euro, per poi occultarli dentro uno zaino e oltrepassare la barriera delle casse senza pagare.

Immediatamente fermato ed invitato a riconsegnare la merce sottratta, il 27enne ha minacciato di morte il vigilante spintonandolo con forza per guadagnarsi la fuga. I poliziotti, intervenuti tempestivamente, lo hanno intercettato e bloccato al di fuori del centro commerciale, trovandolo ancora in possesso della refurtiva, subito riconsegnata al direttore del supermercato.

L’uomo, soggetto conosciuto dagli operatori poiché responsabile di numerosi furti commessi in attività commerciali della zona, è stato tratto in arresto in attesa del rito direttissimo.