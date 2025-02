Technisub cessa la produzione a Genova, firmata la cassa integrazione per i 29 dipendenti

Genova. “Technisub chiude lo stabilimento di Genova, dopo trattative durate quasi nove mesi questa mattina in Confindustria Genova è stato siglato l’accordo sulla cassa integrazione per cessazione di attività per 29 dipendenti”. Così Davide Grino della Fim Cisl Liguria.

Per i 29 lavoratori scatta il licenziamento collettivo. La cassa avrà copertura fino al 31 dicembre 2025 a cui si aggiungono tre mensilità e un riconoscimento economico di seimila euro.

“C’è grande amarezza per una storica azienda che ha deciso di spostare le lavorazioni in Inghilterra. Sono le lavoratrici e i lavoratori che stanno pagando il prezzo delle strategie sbagliate dell’azienda”, aggiunge Grino. “Adesso ci saranno poi altri passaggi burocratici con il ministero e poi è previsto un incontro con la Regione Liguri per cercare una soluzione che possa garantire l’occupazione di questi lavoratori”, conclude il sindacalista.

Continua anche la mobilitazione della Fiom Cgil sulla vertenza: “Si tratta di un periodo nel quale la Fiom porterà avanti il tavolo di confronto con Confindustria e Regione Liguria per dare continuità di reddito e ricollocazione occupazionale ai lavoratori sul territorio genovese. La mobilitazione quindi procede anche se resta la contrarietà rispetto alla decisione aziendale di lasciare la nostra città, decisione che impoverisce il tessuto produttivo e che azzera un altro pezzo importante di industria genovese”, si legge in una nota della Fiom.