Teatro dell’Ortica, nel fine settimana doppio appuntamento tra teatro sociale e bambini

Genova. Questo fine settimana il Teatro dell’Ortica si riempirà di storie e immaginazione con un doppio appuntamento per il teatro sociale e quello dedicato a bambini e famiglie.

Sabato 22 febbraio, alle consuete 18.30, gli amici del Gruppo Teatrale L’Attrito portano all’Ortica i loro Ritratti resistenti.

Un percorso della storia partigiana, tra narrazione e musica, attraverso le vite dei protagonisti raccontante nella loro parte più umana. Eroi e ragazzi.

“Abbiamo costruito un percorso, fatto di parole e di musica, per scoprire il lato umano dei nostri partigiani – ci racconta Renato Donati, che darà la voce a queste storie – siamo partiti dai racconti dei famigliari dei nostri partigiani per costruire i ritratti di questi ragazzi, che prima di imbracciare un fucile per la lotta contro il nazifascismo erano giovani con sogni e speranze”.

Domenica 23 febbraio, alle 16.30, tornano le Fiabe fuori dal centro con une delle più recenti produzioni targate Teatro dell’Ortica: “Come un albero e la Luna”. Un racconto ispirato alla vita di Julia Butterfly Hill, attivista ambientale che visse mesi sopra un albero per difendere la natura dalla prepotenza umana.

“Una delle tematiche sviluppate in questo spettacolo è quella della lotta per difendere le proprie idee e la capacità anche di saperle cambiare – spiega la regista e interprete Ilaria Piaggesi – Scenografia, musica e testo rimandano alla necessità di avvicinarsi alla Natura in maniera non utilitaristica ma di relazione. Relazione che permette poi di condividere con gli altri sapere, lotte e sentimenti”.

Giovedì 27 febbraio, dalle 18 alle 20, sempre all’Ortica si svolgerà il laboratorio teatrale “Tessere la cura”: sarà il secondo incontro di un percorso a tappe, a partire dalla mediazione teatrale, per affrontare come comunità il tema della malattia oncologica. A cura – è il caso di dirlo – del laboratorio Versi di cura, cantiere aperto che coinvolge pazienti, familiari e personale sanitario nel coltivare un terreno di confronto, che mostri problematiche ma anche traguardi possibili.