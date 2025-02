Targhette per conoscere gli alberi in centro storico, l’iniziativa di guide turistiche e Aster

Genova. Le prime targhette sono state poste su un Ficus carica, presente all’interno del chiostro triangolare di Sant’Agostino, su una Cycas revoluta e su una Magnolia grandiflora che affiancano il monumento al Balilla, in Piccapietra. Ne seguiranno altre, per un totale di 30 circa, finanziate da una raccolta fondi organizzata dall’Associazione guide turistiche della Liguria, in occasione della Giornata internazionale della guida turistica 2024, in collaborazione con Aster.

Le guide turistiche abilitate di Genova hanno organizzato per quell’evento visite guidate gratuite a Villetta Di Negro, durante le quali molti partecipanti hanno ascoltato le storie delle mura, di eminenti figure di uomini e donne genovesi e della scenografica espansione ottocentesca di Genova, con un occhio rivolto allo storico patrimonio arboreo della villa, monumento vivente nel cuore della città. Le visite erano finalizzate alla raccolta di offerte libere per la realizzazione di targhette descrittive da apporre ad alberi cittadini significativi nel centro di Genova. E generosamente i visitatori hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.

A seguito di quella giornata, è continuata infatti la collaborazione con i botanici di Aster, individuando circa trenta esemplari nel centro cittadino: sono alberi che tutti siamo abituati a vedere ma di cui spesso la maggior parte delle persone non conosce il nome o non sa identificare la specie.

“Gli alberi del nostro centro storico, così compatto e povero di verde, sono preziosi e vanno valorizzati, per i cittadini ma anche per i turisti, che a volte non conoscono le specie che da noi sono così diffuse. E quelli scelti hanno anche molte storie da raccontare”, spiegano da Aster.

Chi vorrà ascoltare qualcuna di queste storie, potrà farlo in occasione della Giornata internazionale della guida turistica 2025, che si svolgerà domenica 23 febbraio pomeriggio al santuario di Nostra Signora di Loreto ad Oregina. Si parlerà anche della rivolta popolare “del Balilla” iniziata proprio lì a Portoria, dove sono due dei primi alberi cartellinati.