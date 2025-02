Le farmacie Benu azzerano la “tampon tax”: niente iva su assorbenti e tamponi

Genova. La catena di farmacie Benu, che in Italia ha 320 punti vendita, otto in provincia di Genova, ha deciso anche per quest’anno di eliminare la cosiddetta “tampon tax“, azzerando l’iva su assorbenti e tamponi igienici.

Il marchio del gruppo Phoenix Pharma Italia ormai da cinque anni ha deciso di cancellare l’imposta, che la Legge di Bilancio, dopo l’abbassamento del 2022, ha confermato al 10%. La tassazione riguarda, in Italia, circa 13 milioni di donne. Sono circa 50 le tipologie di prodotto, dei marchi più noti, che godranno dello sconto, applicato in tutte le farmacie della catena presente in tutta Italia e online sul sito benufarma.it

“Confermiamo anche quest’anno l’azzeramento per ribadire un concreto segnale a favore dell’eguaglianza di genere – ha detto Lorenzo Clerici, group customers & channels director di Phoenix Pharma Italia – Siamo a ridosso della Giornata della Donna, certamente una ricorrenza importante, ma c’è sempre più bisogno di iniziative continuative: gli assorbenti igienici sono prodotti necessari, non certo un lusso, e possono comportare un costo anche significativo, nelle economie personali e familiari. Non a caso, in Europa si parla di ‘povertà mestruale’ o ‘period poverty’, nel riferirsi alle ragazze e alle donne che non possono permettersi di acquistare i prodotti necessari. Si tratta di dare loro un piccolo sostegno, che però per qualcuna fa la differenza nella quotidianità e per tutti fa la differenza concettualmente”

Secondo il Gender Equality Index (GEI) in Italia il rischio di povertà per le donne è del 20%. Un dato allarmante, che si affianca al dato Istat che nel 2023 vedeva in condizione di povertà assoluta ben l’8,4% sul totale delle famiglie residenti e il 9,7% degli individui residenti. Sono dati sostanzialmente stabili, strutturali e che quindi riguardano con continuità la vita di milioni di persone nel nostro Paese. Dati che renderebbero sempre più necessario un allineamento con altri Stati, europei e non solo, che hanno varato precise leggi di abolizione o di riduzione dell’iva per i prodotti di igiene femminile: è ilcaso di Cipro, Francia, Scozia, Germania, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito, Spagna, Australia, Canada, Kenya, e Nuova Zelanda.