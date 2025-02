Scolmatore del Bisagno, al via il trasporto della Tbm: la maxi talpa arriva sul cantiere

Genova. Proseguono le operazioni preliminari per il trasporto della Tbm, la grande “talpa” arrivata dalla Cina il 14 febbraio e destinata ai lavori dello scolmatore del torrente Bisagno.

Il trasferimento in cantiere inizierà lunedì 24 febbraio, una volta ottenute tutte le autorizzazioni e le necessarie misure di sicurezza.

Le parti principali della TBM, tra cui la testa fresante da 120 tonnellate, la trave su supporto erettore conci da 76 tonnellate e il cuscinetto principale con riduttori da 196 tonnellate, verranno trasportate con mezzi eccezionali nelle ore notturne.

In un primo momento, le componenti saranno spostate via chiatta dal terminal San Giorgio ai cantieri Mariotti, dove saranno sbarcate con gru e caricate su mezzi multi-asse. Da lì, scortate dalla Polizia Municipale, raggiungeranno Piazzale Kennedy attraverso Via dei Pescatori.

Successivamente, il trasporto proseguirà su strada seguendo un percorso prestabilito, lungo il quale verranno istituiti divieti di sosta. Il tragitto interesserà Corso Marconi, Via Rimassa, Corso Torino, Corso Sardegna, Corso De Stefanis, Via Enrico Toti, Via Lungo Bisagno Istria e Dalmazia, fino a Via Adamoli. Le operazioni si svolgeranno nelle notti tra il 27 e il 28 febbraio, tra il 28 febbraio e il 1° marzo e tra il 3 e il 4 marzo.

Completato il trasporto, il macchinario verrà assemblato direttamente in cantiere.