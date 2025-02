Taekwondo, in archivio il 28° Meeting Giovanile con oltre duecento partecipanti

Genova. Oltre 200 bambini hanno gioiosamente invaso il Pala Lino Maragliano di Genova per la 28° edizione del Meeting Giovanile di Taekwondo, evento organizzato dalla Scuola Genova e dedicato alle nuove leve di appassionati alla disciplina coreana, nati tra il 2015 e il 2021. Una vera e propria festa dello sport, con i piccoli atleti impegnati in due prove di propedeutica, Combattimento senza contatto Colpitore elettronico. Nella prima, i bambini si sono sfidati a colpi di tecniche complesse, spesso in volo, con gli arbitri a premiare le più spettacolari, mentre nella gara di colpitore elettronico è stata premiata basata la reattività, con i ragazzi chiamati a colpire un bersaglio nel minor tempo possibile, a seguito di uno stimolo sonoro.

“Da tanti anni organizziamo questo evento perché crediamo molto nella propedeutica e nell’attività giovanile come fondamentale step di crescita dei futuri agonisti. Con le prove di combattimento senza contatto e colpitore elettronico vengono stimolate la creatività, l’equilibrio e l’esplosività, oltre ad affinare il gesto tecnico. Tutto questo costituisce un bagaglio di competenze che i piccoli atleti si porteranno dietro, aiutandoli ad arrivare più preparati agli appuntamenti che vivranno da grandi” commenta il maestro Pietro Fugazza, organizzatore della manifestazione.

A livello di medagliere, prima la Scuola Genova padrona di casa con 30 medaglie d’oro (Iliana Mare, Giulia Caredda, Camilla Mirabile, Rymma Kovalchuk 2 medaglie d’oro, Clara Ceci, Beatrice Lunghi, Lorenzo Rubino, Ginevra Ziglioli, Margot Ziglioli, Nicholas Beux, Mauricio Criollo, Matteo Calderone 2 medaglie d’oro, Xhuliano Sinanaj, Logan Bravo, Giulia Doddis, Alice Inzerillo, Veronika Hopaitsa, Lorenzo Wilhelm 2 medaglie d’oro, Ettore Ceci, Diego Ilengo, Camilla Pintus, Maelle Allegri, Andrea Carpanedo, Viola Paci, Ambra Pastine, Zhanna Kovalchuk, Mattia Giagnoni) e secondo posto per la Marassi Taekwondo con 6 ori (Aurora Verre, Nicolò Bozzini 2 medaglie d’oro, Francesco Schiraldi, Ismael Brignardello, Artemio Melnykovych).

Terzo gradino del podio per la savonese Olimpia, anch’essa con sei ori (Vittoria Puglisi, Riccardo Viejo, Ambra Scibilia, Volodimir Romaniuk 2 medaglie d’oro, Ian Sorrento). Quarto posto per la Polisportiva Città dei Ragazzi, che festeggia le vittorie di Elia Chiri, Emma Aluta, Jacopo Caddeo 2 medaglie d’oro, Silvia Donatoni. Un oro anche per la Hung Ki Kim, con Daniele Nisi.

Il podio per società