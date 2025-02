Sturla, ancora un incendio nella Casa del Soldato: il secondo nel giro di un mese

Genova. Un altro incendio all’interno dei locali della Casa del Soldato di Sturla si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Secondo le prime ricostruzioni a bruciare sarebbero stato del ciarpame forse relativo a qualche ricovero di qualche senza tetto, forse – ed è sempre da verificare – a seguito dell’accensione di un falò per scaldarsi.

L’incendio è il secondo nel giro di una ventina di giorni: anche lo scorso 18 gennaio il vigili del fuoco erano dovuti intervenire per evitare che le fiamme scaturite da un piccolo falò potessero diventare un vero e proprio incendio.

L’episodio ha nuovamente acceso i fari sulla condizione dello storico manufatto, da tempo in cerca di una nuova vita, ma sospeso tra progetti mai realizzati.”Non è la prima volta che succede – commenta Serena Finocchio, consigliera del municipio Levante – e purtroppo non sarà l’ultima se non si interviene seriamente. Questo luogo, che poteva e doveva essere recuperato, è stato dimenticato. E il degrado, quando lo ignori, non scompare: peggiora. Fino a diventare un pericolo”.

“Nel 2017 si era avviato un percorso per dare nuova vita a questa struttura – ricorda la consigliera in un post sui socia – con l’obiettivo di restituirla alla città. Un lavoro fatto con impegno e con la convinzione che il patrimonio storico debba essere tutelato. Un lavoro in sinergia con i comitati di quartiere, associazioni, cittadinanza attiva e municipio . Ma tutto è stato lasciato a marcire, e oggi ne vediamo le conseguenze.Basta degrado. Basta abbandono. Basta scelte poco trasparenti. È il momento di assumersi le responsabilità e agire davvero, prima che sia troppo tardi”.