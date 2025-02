Stelle nello sport, al via la 26esima edizione: eventi e incontri al servizio di 5 generazioni di sportivi

Genova. Alle spalle un quarto di secolo, davanti l’entusiasmo, l’impegno e la voglia di incidere ancora sul futuro dei liguri attraverso la promozione dei valori dello sport. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport taglia il traguardo della 26° edizione con molteplici obiettivi: celebrare gli sportivi della Liguria, portando alla ribalta storie di atleti, tecnici, dirigenti e società sportive, sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti ETS, rivolgersi a una platea sempre più ampia di studenti e a cittadini di tutte le età ed abilità.

Lo sport è uno straordinario fattore educativo e di presidio socio culturale. In questo straordinario percorso, Stelle nello Sport ha organizzato 1.450 eventi, premiato 490 atleti e 230 Società sportive con 190 testimonial e 34.500 spettatori al Galà. Ha coinvolto 122.500 studenti, 3.948 partecipanti al Premio Fotografico e distribuito 142.000 copie dell’Annuario ligure Sport. E ancora ha raccolto 1015 cimeli per l’Asta benefica delle Stelle e totalizzato oltre 520.000 euro di fondi destinati alla Fondazione Gigi Ghirotti ed altre importanti cause abbracciate nel corso degli anni. La Festa dello Sport, nel magnifico Parco Olimpico del Porto Antico di Genova, ha fatto “scendere in campo” 1.270.000 persone.

“Stelle nello Sport, che entra nel 26° anno di attività, non si limita a celebrare gli sportivi liguri da cinque generazioni: l’unicità di questa associazione, così profondamente radicata sul territorio, sta proprio nella sua capacità di abbracciare lo sport e la cultura sportiva a 360 gradi, cogliendone ogni sfaccettatura”, evidenzia Simona Ferro, Assessore allo Sport di Regione Liguria. “Ne racconta 365 giorni all’anno il profondo valore educativo e sociale attraverso l’organizzazione di iniziative inclusive, didattiche e benefiche. Raggiunge migliaia di ragazzi ogni anno nelle scuole e nelle piazze, spesso avviandoli alla pratica di discipline sportive fino a quel momento inesplorate. Una serie di attività perfettamente coerente con le linee guida di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’, un anno davvero magico che gli amici di Stelle Nello Sport stanno già raccontando con la consueta passione, competenza e professionalità”.

“Dopo aver festeggiato i 25 anni di attività di Stelle Nello Sport in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport siamo pronti ad iniziare insieme un nuovo percorso all’insegna dello sport e dei valori che esso veicola”, sottolinea Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova. “Stelle nello Sport con i suoi progetti e le sue iniziative non solo accende i riflettori sui talenti e sulle eccellenze agonistiche della nostra città ma soprattutto promuove la cultura sportiva per tutte le età ed abilità. Dalla Festa dello Sport allo SportAbility Day passando per i concorsi e gli incontri che coinvolgono gli istituti scolastici senza dimenticare l’impegno sociale a favore della Fondazione Gigi Ghirotti. Un grande plauso a tutta la squadra di Stelle nello Sport per l’impegno e la passione messe in campo quotidianamente per dare lustro allo Sport della nostra città e della nostra regione”.

SPORTIVI E SOCIETA’ DELL’ANNO

Si aprono oggi le votazioni per eleggere gli sportivi dell’anno nelle tradizionali categorie (Rossoblucerchiati, Big, Junior, Green e Società). Si vota sul sito www.stellenellosport.com. Verdetti finali il 25 aprile. Lo scorso anno sono stati ben 241.000 i voti espressi dal pubblico. Giovedì 15 maggio i Campioni verranno premiati in occasione del 26° Galà delle Stelle, la Notte degli Oscar dello sport ligure con il tradizionale mix di sport, spettacolo e tanta solidarietà che anticiperà tre giornate straordinarie di Festa dello Sport in scena al Porto Antico dal 23 al 25 maggio.

AL SERVIZIO DELLA SCUOLA

Sono in pieno svolgimento gli incontri tra studenti e campioni nell’ambito dello storico format “Una Classe di Valori”. Preziosi anche gli interventi di qualificati professionisti di Villa Montallegro nel progetto “più gusto per la vita” coordinato da Cristina Cambi con temi legati ai sani stili di vita (alimentazione, disturbi alimentari, abuso di device elettronici, alcool e droghe). Saranno coinvolti anche testimonial di calibro nazionale e internazionale all’interno del progetto Orientamenti di Regione Liguria. Oltre 14.000 i moduli di partecipazione al concorso scolastico “Il Bello dello Sport” richiesti dagli insegnanti di 110 scuole di tutta la Liguria. Stelle nello Sport opera, sempre più, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale. Mercoledì 30 aprile, insieme a Sport e Salute, Fidal ed Endas, verrà organizzata a Villa Gentile la 40° edizione de “Il più Veloce della Città”. Sono già oltre il migliaio le adesioni per l’Olimpiade delle Scuole che si terrà Venerdì 23 Maggio nell’ambito della Festa dello Sport, al Porto Antico di Genova. Ogni classe potrà sviluppare un proprio percorso di almeno 5 discipline sportive e alla fine tutti vincitori con un premio per ogni studente. Tutti i dettagli dei progetti educational di Stelle nello Sport all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola.

SOLIDARIETA’

Dopo i 50.000 euro donati nel 2024, Stelle nello Sport afferma, con ancora più forza, il suo ruolo di sostenitore della Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Le più prestigiose firme dello sport azzurro e internazionale partecipano all’Asta benefica delle Stelle sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport. Ogni settimana tanti cimeli originali e autografati vanno all’asta per la Ghirotti mentre il mondo sportivo ligure partecipa alla maratona benefica grazie alla “Lotteria delle Stelle” con una crociera Msc per 2 persone in palio e un voucher di 1000 euro in servizi Genovarent tra le associazioni sportive che acquisteranno un carnet di 50 biglietti. Saranno raccolti fondi anche in occasione del galà delle Stelle e della Festa dello Sport (dettagli su www.stellenellosport.com/charity).

INCLUSIONE

Stelle nello Sport prosegue nel suo impegno per uno sport sempre più inclusivo. Sul portale www.sportabilityliguria.it racconta ogni giorno le storie di ragazze e ragazzi di ogni abilità. Grande attesa poi per lo SportAbility Day che illuminerà l’impianto Sciorba MySport il prossimo 4 ottobre. Un appuntamento curato con la collaborazione di BIC Genova, con cui è realizzato anche il camp “Sport&Autonomia” a Sappada dal 13 al 26 luglio e il forum su Sport e Disabilità.

ENERGIE PER LO SPORT

Per il secondo anno, Stelle nello Sport e Iren luce gas e servizi firmano il progetto “Energie per lo Sport”, tenuto a battesimo sabato 15 febbraio scorso dalle “stelle” Asia d’Amato e Francesco Bocciardo. Verranno sostenuti eventi e associazioni su tutto il territorio ligure, per tutto il 2025: una partnership che sottolinea la volontà congiunta di promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile. Ritorna l’appuntamento anche con il Premio Fotografico Nicali-Iren. Lo Sport è anche creatività. Ogni ligure può inviare le proprie foto (massimo 3) entro il 25 marzo alla mail foto@stellenellosport.com. Tutte le foto in concorso saranno poste in votazione su Facebook e all’attenzione della giuria di qualità. Saranno ben 20 le foto premiate con alcuni premi speciali come una bicicletta IrenGO by Nilox e un viaggio GNV per 4 persone e auto in direzione Sardegna o Sicilia.