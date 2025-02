La vita da incubo del frate perseguitato dalla parrocchiana stalker: “Ho paura”. E la chiesa di Albaro deve mettere il blocco alle chiamate

Genova. Un incubo senza fine quello del diacono 46enne che oggi ha raccontato in aula i dieci anni di persecuzioni da parte della 71enne E.S. sua ex parrocchiana che si era invaghita di lui. Neppure una misura cautelare e una condanna per stalking da parte del tribunale di Padova l’hanno fermata in questi anni.

Per questo il frate da Padova si era trasferito a Bologna e poi a Genova. Ma anche qui la donna, nel 2021 ha trovato il recapito e ha cominciato a chiamare insistentemente, “dalle 12 alle due di notte ogni giorno” ha raccontato un testimone oltre a essersi presentata in parrocchia per incontrarlo. I frati si sono trovati infine costretti a installare un centralino con un blocco delle chiamate in entrata nel convento di San Francesco di Albaro.

“Lo abbiamo messo nell’ottobre del 2023 – ha spiegato padre Leopoldo – e via via abbiamo dovuto chiamare gli operatori per aggiungere i numeri da cui la donna chiamava. Quest’ottobre appena è scaduto il contratto sono ricominciate le chiamate senza sosta finché non lo abbiamo rinnovato quest’autunno”.

Anni di persecuzioni senza sosta, con telefonate ma anche con messaggi su fb con i quali accusava il frate di averla violentata. Addirittura aveva creato due profili fake su facebook con il nome del diacono dove lui diceva di essere un pedofilo e di violentare le donne. Un dossier di spazzatura social che l’ha portata già a una precedente condanna, ma che ha sconvolto profontamente la vita del religioso che oggi, ha anche pianto davanti alla giudice Elisa Centore, ripercorrendo questi dieci anni.

“Sono anche finito diverse volte al pronto soccorso per i tremori e gli stati d’ansia – ha spiegato – e ora ogni volta che ho una crisi devo prendere il cortisone. Praticamente non esco più dal convento, se non talvolta per fare la spesa, ma ho paura anche per la mia vita perché penso che se non è riuscita nel suo obiettivo prima con le telefonate e poi con le diffamazioni sui social, quale sarà il prossimo passo per distruggermi?”.

Una testimonianza molto dolorosa, quella ascoltata oggi in aula di un uomo che “prima era allegro e solare – ha spiegato padre Leopoldo che guida la comunità dei frati – oggi ha paura di tutto, non si rapporta quasi più con le persone e sta molto male”.

Lei, E.S, belga che oggi ha 71 anni, si era presentata per la prima volta a Padova nella chiesa di Sant’Ambrogio insieme al marito. Aveva falsamente raccontato di essere malata terminale, di avere 4 mesi di vita. Aveva chiesto il numero del frate per “cercare conforto” per la sua malattia. E quel punto era iniziato l’inferno. “Ti distruggo” lo aveva minacciato dopo il suo rifiuto. E da allora non si è più fermata, nonostante le denunce e le condanne. Ora la donna – difesa dagli avvocati Antonio Rubino ed Eleonora Pittaluga – è tornata a vivere in Belgio, ma continua secondo quanto emerso dalle testimonianze a perseguitarlo a distanza.

In aula questa mattina è arrivato come testimone nel processo anche l’arcivescovo Marco Tasca che vive anche lui nel convento dei frati Cappuccini di Albaro: “Io sono arrivato a Genova luglio 2020 e da allora ho scelto di abitare in convento” ha spiegato. Tasca ha saputo dal frate stesso appena arrivato a Genova un anno dopo, di questa donna. Poi sono cominciate le telefonate: “Mi ricordo che a pranzo e a cena si parlava di cosa fare per come bloccare queste telefonate”. E circa il frate l’arcivescovo ha confermato: “E’ uomo estremamente provato che si domanda cosa ha fatto di male e si sente responsabile del fatto che questo ha ripercussioni sulla vita della comunità”.

Due volontarie della parrocchia, chiamate a testimoniare hanno raccontato della ‘visita’ di E.S. al convento, all’inizio del 2022. Avendo intuito dall’accento che potesse trattarsi della donna che perseguitava il diacono, non l’avevano fatta passare dicendogli che il frate non c’era. “Era da sola – ha ricordato una volontaria – e quando se ne è andata ha detto di dire al frate che era passata la ‘belva‘”. Poi non si era più fatta vedere a Genova, dove era stata denunciata di nuovo con le indagini affidate alla polizia postale, ma nonostante questo, ha continuato a chiamare, tra sospiri e insulti rivolti al diacono.