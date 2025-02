Spiaggia dei bambini di Voltri, Genova Inclusiva chiede interventi per l’accessibilità della

Genova. Genova Inclusiva accende i riflettori grazie anche al supporto della Garante per l’Infanzia, sulla situazione delle spiagge e il bisogno di ripascimento per renderle accessibili alle persone con disabilità vista l’erosione dovuta alle mareggiate invernali.

In particolare, desta preoccupazione lo stato della Spiaggia dei Bambini di Voltri, “un luogo fondamentale − si legge nella nota − per l’inclusione, dove ogni estate bambini e bambine con disabilità e non, attraverso i centri estivi, vivono momenti di aggregazione e socializzazione, abbattendo ogni barriera culturale e fisica. Questo spazio rappresenta un valore aggiunto per la città e non può subire ritardi o mancanze che compromettano il diritto fondamentale di tutti i bambini e le bambine, con disabilità e non, di accedere a un’area balneare inclusiva e accogliente”.

Genova Inclusiva chiede alle istituzioni competenti di intervenire tempestivamente per garantire che la stagione estiva possa svolgersi senza ostacoli, assicurando accessibilità, sicurezza e dignità per tutti i bambini e le loro famiglie.