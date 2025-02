Sparatoria a Castiglione, oltre 5 ore di intervento per il ferito: estratti tre proiettili, organi vitali intatti ma situazione grazie

Genova. E’ durato oltre 5 ore il lungo e delicato intervento chirurgico per Matteo Bo, l’uomo di 42 anni ferito a colpi di pistola in mattinata a Castiglione Chiavarese dal vicino di terreno, il 52enne Giuseppe Vadalà.

L’intervento, iniziato nel pomeriggio di ieri e terminato in serata, ha interessato un’equipe multidisciplinare: tutti gli organi vitali sono stati preservati, estratti con successo tre proiettili. Il paziente è stato trasferito presso la Rianimazione M3 del Monoblocco diretta dal professor Nicolò Patroniti, è intubato e in prognosi riservata.

In mattinata l’aggiornamento della direzione sanitaria del San Martino: “Risultano stabili nella loro gravità le condizioni di salute dell’uomo di 52 anni arrivato ieri in elisoccorso da Castiglione Chiavarese dopo essere rimasto vittima di colpi da arma da fuoco. Ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal professor Nicolò Patroniti, il paziente è in fase di risveglio, mentre verrà valutato il possibile inizio del processo di estubazione. La prognosi resta riservata”