Finisce in carcere “Khadim il cuoco”, figura di spicco dello spaccio in centro storico

Genova. Finisce in carcere “Khadim il cuoco”, una delle figure di spicco della piazza di spaccio del centro storico genovese. L’uomo, un 40enne di origini senegalesi, è stato arrestato sulla base di un ordine di carcerazione emesso dalla corte d’appello di Genova per condanne relative a reati commessi tra il 2018 e il 2020.

“Il cuoco” era infatti uomo di fiducia dell’organizzazione smantellata nel corso dell’operazione ribattezzata “Crack&Co”, condotta dalla polizia. Con altre 13 persone aveva messo in piedi un giro di produzione e spaccio di cocaina, crack ed eroina destinata alla piazza del centro storico. Al vertice dell’organizzazione un altro cittadino senegalese, già condannato in via definitiva, che sfruttava la protezione dei “Marabout“, figura religiosa di rilievo nell’islam saheliano cui vengono attribuiti poteri superiori. Era a loro che si rivolgeva per avere una “benedizione” per le sue attività.

Khadim si occupava di preparare lo stupefacente per la vendita, riuscendo a preparare in poco tempo centinata di dosi, avvolgendole nel cellophane con estrema cura anche per evitare che potessero aprirsi nel caso in cui i pusher avessero dovuto ingoiarle in occasione di controlli. Era sempre lui, poi, a cucinare il crack all’interno di un piccolo appartamento individuato dagli investigatori della Squadra Mobile, che avevano piazzato una telecamera all’interno.

L’uomo, che dovrà scontare una pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione, era stato arrestato dai falchi della Squadra Mobile nel febbraio del 2021. Rintracciato a casa sua, è stato trasferito nel carcere di Marassi.