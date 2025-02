Spaccio in centro storico, arrestati due diciassettenni: in casa oltre due etti di cocaina

Genova. Due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo il ritrovamento di oltre due etti e mezzo di cocaina nell’appartamento in cui vivevano in centro storico.

I due minorenni, entrambi originari del Senegal, sono stati notati dagli agenti del Commissariato Prè mentre nascondevano qualcosa nelle fioriere di piazza Truogoli di Santa Brigida. I poliziotti hanno quindi avviato le indagini, e tra appostamenti e filmati delle telecamere di sorveglianza del centro storico, li hanno intercettati mentre cedevano una dose in vico di Sant’Antonio.

È quindi scattata la perquisizione domiciliare, durante la quale gli agenti hanno trovato diverse dosi di cocaina e pacchetti della stessa sostanza pronta per essere tagliata.

In totale sono stati sequestrati circa due etti e mezzo di cocaina e i due giovani, già pregiudicati per reati simili, sono stati arrestati con l’accusa di spaccio in concorso e accompagnati in un centro di prima accoglienza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.