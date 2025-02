Spaccia vicino a una scuola d’infanzia e spintona i poliziotti: 48enne in manette

Genova. E’ stato sorpreso a spacciare davanti al portone di casa che si trova vicino a un asilo a Sestri Ponente. E quando ha visto gli agenti, ne ha spintonato uno facendolo finire a terra per fuggire. Per questo un 48enne genovese, con precedenti per spaccio è stato arrestato dalla polizia.

A casa dell’uomo, i poliziotti hanno trovato 3 etti di cannabis. L’arresto è avvenuto mercoledì pomeriggio in via San Giovanni Battista.

I controlli da parte del commissariato di Sestri Ponente erano nati in seguito a un esposto che segnalava degrado e danneggiamenti da parte di un gruppo di giovani dei giardini intorno alla scuola d’infanzia.

Il 48enne è stato fermato mentre cercava di prelevare un involucro dalla cassetta della posta, risultato poi contenere 5 grammi di hashish. In casa teneva il resto.