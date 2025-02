Solitudine, anziani, disagio mentale. Incontro pubblico dello Spi Cgil il 20 febbraio al Cap

Genova. Giovedì 20 febbraio alle 9,30 nel salone del Circolo Autorità Portuale in via Albertazzi 3r, con ingresso libero, il sindacato pensionati Cgil organizza un incontro pubblico sui mali del nostro tempo a partire dalla solitudine, soprattutto degli anziani, le difficoltà relazionali tra le persone e il disagio mentale nell’attuale contesto socio sanitario. L’iniziativa, si legge nella nota di presentazione, vuole coinvolgere l’intera società, mettere al centro la salute, anche e in particolare quella mentale e provare a riportare nel dibattito collettivo le politiche sociali e sanitarie pubbliche.

Lo Spi Cgil prende spunto dal “Libro Bianco sui manicomi genovesi” testo pubblicato nel 1974 a cura delle organizzazioni sindacali di base della Federazione Cgil Cisl e Uil degli ospedali psichiatrici di Quarto e Cogoleto che, oltre a uno strumento di denuncia e di conoscenza dei problemi, aveva l’obiettivo di creare dibattito e alleanze per la lotta e la soppressione dei manicomi e una nuova visione di valutare e curare i malati mentali.

A partire da quella denuncia e dall’attualità del pensiero di Franco Basaglia, che riuscì a creare il contesto nel quale fu possibile arrivare alla chiusura dei manicomi, lo Spi Cgil propone l’incontro di giovedì che sarà introdotto dalla relazione di Giuliana Parodi segretaria Spi Cgil di Genova e Liguria al quale seguirà una tavola rotonda, moderata da Maria Pia Scandolo segretaria Cgil Liguria e alla quale parteciperanno lo psichiatra Natale Calderaro, Daniela Campagnolo rappresentante Alfpa La Spezia, Amedeo Gagliardi portavoce di “Quarto pianeta”, Nicoletta Conio responsabile psicologia clinica salute mentale e dipendenze Asl 2, Diego Seggi segretario generale Fp Cgil Liguria, Paola Pierantoni autrice del libro “Beppina. Viaggio nella condizione delle donne e nei manicomi di inizio Novecento”.

Le conclusioni saranno affidate a Stefano Cecconi, segretario Spi Cgil nazionale.