Skymetro, Piciocchi: “Via libera da Roma anticipato verbalmente. I finanziamenti? Arriveranno”

Genova. “Auspico che nelle prossime settimane possiamo chiudere col parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ci è già anticipato per le vie brevi, verbalmente, rispetto alle ultime richieste di integrazioni formulate”. Lo annuncia il vicesindaco reggente e candidato Pietro Piciocchi rispondendo a un’interrogazione del consigliere Filippo Bruzzone della Lista RossoVerde a Tursi. “Siamo in chiusura e stiamo definendo gli ultimi dettagli col Consiglio superiore dei lavori pubblici – aggiunge Piciocchi -. Abbiamo fatto lievi modifiche che riguardano aspetti minimali. Non esistono alternative altrettanto valide ed efficaci, ne abbiamo parlato in tutte le sedi immaginabili”.

Lo scoglio numero uno, ad oggi, è l’attraversamento del Bisagno all’altezza dell’istituto Firpo. Secondo il candidato del centrodestra, quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono “osservazioni fisiologiche e ben accette“. La giunta, dopo aver sottolineato che “non è prevista” la demolizione dell’edificio, starebbe valutando sempre più attentamente un piano B con l’ipotesi di trasferire altrove la scuola. Non a caso Piciocchi parla da settimane di “un grande progetto di rigenerazione urbana per Marassi” connessa sia al progetto Skymetro sia alla ristrutturazione dello stadio Ferraris.

Nel frattempo la metropolitana sopraelevata in Valbisagno è entrata fin da subito a gamba tesa nei primi scampoli di campagna elettorale. Il Comune, oltre al via libera da Roma presagito dal vicesindaco, è in attesa anche di una nuova proroga dal ministero dei Trasporti per poter aggiudicare i lavori entro dicembre 2025 anziché a giugno. Come aveva ammesso l’assessore Ferdinando De Fornari, i 398 milioni concessi dal ministero non basteranno per arrivare a Molassana ma solo fino a Ponte Carrega, e anche per questo l’opera verrà appaltata in due lotti funzionali.

“Non sono assolutamente preoccupato sui finanziamenti, noi in questo momento abbiamo una somma molto importante che ci permette di partire“, ha dichiarato oggi Piciocchi a Struppa, a margine dell’inaugurazione della casa di comunità di Asl 3, dove ha anche confermato che l’obiettivo dell’amministrazione è partire con la gara prima delle elezioni.

“Come l’esperienza insegna, le risorse si trovano quando i progetti partono – ha detto ancora -. Noi in questo momento siamo in grado di realizzare una porzione molto consistente dello Skymetro, lo faremo perché sono i cittadini che ce lo stanno chiedendo. A me capita regolarmente tutte le volte che vengo qui, i cittadini mi chiedono di velocizzare sullo Skymetro. Io credo che sia una grande infrastruttura sociale, perché è esattamente quello strumento che permetterà a tante persone che vivono qui di poter affrontare la mobilità in una condizione decisamente più sostenibile, in tempi ragionevoli. Non è una città moderna quella in cui, per recarti nel posto di lavoro, percorrendo poco più di sei chilometri, ci metti un’ora e mezza andare e un’ora e mezza tornare”.

Proprio a Struppa l’amministrazione Bucci-Piciocchi vorrebbe arrivare con la versione finale dello Skymetro, prolungamento per cui erano stati ipotizzati 200 milioni, a loro volta probabilmente insufficienti alla luce dell’aumento generalizzato dei costi. “Quando avremo chiara evidenza delle somme che serviranno chiederemo altre risorse – risponde Piciocchi -. Ma già i tracciati che noi oggi abbiamo presentato al ministero prevedono l’allungamento dello Skymetro sino a Struppa. Per noi questa è una condizione irrinunciabile. Ma ripeto, non sono assolutamente preoccupato perché non c’è nessun motivo”.