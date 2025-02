Genova. La scorsa notte, un importante tubo dell’acquedotto, ha ceduto in un cantiere in via Nostra Signora della Guardia. L’acqua uscita ha invaso diverse vie arrivando fino in via Ugo Polonio. Entrata massivamente nelle fognature, ha fatto saltare i tombini nella via principale.

Con la collaborazione della Polizia Locale si sono chiuse le strade deviando il traffico, mentre IREN è intervenuta per chiudere il flusso di acqua e sanare una piccola perdita di gas metano che si era creata.

L’acqua ha anche leggermente allagato il campo nomadi e due ditte di edilizia in via Nostra Signora della Guardia.