Lite tra fidanzati a Sestri Ponente, ma in casa la polizia trova la droga

Genova. I vicini hanno chiamato la polizia per segnalare una violenta lite in un appartamento, ma quando la polizia è arrivata non ha trovato i due litiganti, ma due piante di cannabis.

Gli agenti sono intervenuti venerdì mattina per sedare una lite tra fidanzati, ma quando sono arrivati hanno trovato solo un uomo, che ha dichiarato di aver avuto un alterco, già risolto, con la compagna al momento non presente.

I poliziotti hanno però sentito odore di cannabis e hanno approfondito il controllo, trovando una tenda da coltivazione munita di lampada e di estrattore d’aria, all’interno della quale stavano crescendo due piante di cannabis, alte circa 40 cm.

Trovati anche diversi involucri contenenti circa 45 grammi di derivati della cannabis, un flacone di metadone, tre coltelli e la somma di 180 euro in banconote di vario taglio. I due sono stati denunciati.