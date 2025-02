Sestri ponente, due etti di cocaina e 2.600 euro sotto il divano: arrestato

Genova. Gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso hubblico hanno arrestato per spaccio un 54enne genovese residente a Sestri Ponente.

Gli agenti sono arrivati a casa sua intorno alle 14.30 di sabato scorso e nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato e sequestrato due etti di cocaina suddivisa in piccole dosi già confezionate nascosti sotto il divano, in cucina e nella cantina, tre bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento, due cellulari e oltre 2.600 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi in attesa di convalida.