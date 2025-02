Sestri Ponente continua a tremare: Assoutenti in presidio. E domani assemblea su integrazione e sicurezza

Genova. Non di fermano i disagi degli abitanti di Sestri Ponente, da mesi alle prese con il cantiere per il ribaltamento a mare di Fincantieri i cui lavori per le palificazioni delle nuove banchine stanno letteralmente facendo tremare case e palazzi. E dopo l’incontro pubblico tra residenti e amministrazione civica dello scorso 22 gennaio, continua la mobilitazione.

Ad oggi sono due le principali strade intraprese dai sestresi: dopo diverse assemblee e incontri pubblici, infatti, nella bagarre si è inserita Assoutenti che ha fatto partire una campagna di adesioni per un comitato di danneggiati, con l’obiettivo di aprire un tavolo di negoziazione con Autorità di Sistema Portuale, titolare del progetto, per arrivare ad attivare un protocollo risarcitorio per recuperare i danni subiti. Nei prossimi giorni la associazione farà partire un presidio giornaliero fisso, dalle ore 8 alle 9 e dalle ore 17 alle 18, davanti a Palazzo San Giorgio, “durante il quale verranno ritrasmessi i rumori che tutti i giorni sono obbligati a sopportare i cittadini di Sestri ponente interessati dai lavori”. Per il prossimo 27 febbraio Assoutenti ha poi organizzato una manifestazione di protesta tra le vie del quartiere.

Nel frattempo proseguono invece le iniziative legate al percorso nato dal basso dalle prime assemblee, che in questi giorni hanno ospitato gli esperti di Confedilizia e un team legale per formare i cittadini coinvolti sulla raccolta della documentazione al fine di fare direttamente una richiesta di indennizzi. Ma non solo. Prosegue, infatti, l’idea dell’attivazione di un tavolo Pris, che – come previsto dalla legge regionale – porterebbe ad una serie di risarcimenti a tutti gli “interferiti” dal cantiere. Una opzione portata avanti politicamente anche da Sara Tassara, consigliera municipale di Linea Condivisa: “In questi mesi abbiamo visto e vissuto la solitudine del quartiere, abbandonato da Comune e Municipio, in un momento molto difficile per chi lo abita – spiega – I cittadini hanno bisogno di risposte immediate. A Piciocchi abbiamo consegnato le oltre mille firme che abbiamo raccolto in questi mesi in attesa di una risposta”.

Sicurezza

Durante gli incontri di queste settimane, però, il cantiere del ribaltamento a mare si è dimostrato essere solo uno dei problemi del quartiere in relazione al grande impianto di Fincantieri. Tra le preoccupazioni dei residenti, infatti, rimane incombente quella legata alla sicurezza. Da anni, infatti, in alcune zone di Sestri, i cittadini convivono con situazioni di marginalità e degrado che in molti casi – come documentato dai residenti – riguardano cittadini stranieri e in taluni casi anche lavoratori delle tante ditte che lavorano in sub appalto nel grande stabilimento.

Una connubio esplosivo, al quale la civica amministrazione ha provata a rispondere chiedendo un tavolo di confronto con Fincantieri e annunciando una stretta sull’alcol con una nuova ordinanza. “E’ una situazione che non è mai stata governata e gestita politicamente se non con scelte sicuritarie e repressive – osserva Tassara – il punto è che il quartiere è destinato a profonde trasformazioni urbanistiche e sociali, e questa bomba deve essere disinnescata partendo dall’ascolto chi vive e lavora in questo quartiere”.

A rilanciare il dibattito su questo tema Genova Solidale e i volontari del Circolo Operaio di Sestri, che per domani, martedì 18 febbraio ore 18, presso il Teatro Verdi hanno organizzato un incontro pubblico dal titolo “Sestri, il mondo in un quartiere”: “I problemi vanno affrontati con serenità – si legge nel volantino dell’iniziativa – senza che qualche spacciatore di paura, li faccia diventare una questione di nazionalità e colore della pelle. Crediamo che a mugugnare sia preferibile rafforzare le azioni sindacali e le attività di volontariato già attive e che stanno portando benefici a tante famiglie in difficoltà”.