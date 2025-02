Servizio civile universale, il 10 febbraio open day dedicato ai giovani a palazzo Tursi

Genova. Lunedì 10 febbraio, dalle 15 alle 19, si terrà a Palazzo Tursi un open day dedicato al servizio civile universale. L’incontro è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a scoprire le opportunità offerte dal servizio civile universale e a conoscere i progetti attivi sul territorio genovese. Sono 451 le opportunità concrete sul territorio comunale e durante l’evento i partecipanti avranno la possibilità di parlare con gli esperti degli enti ospitati, ricevere informazioni dettagliate sui progetti disponibili e conoscere le modalità di candidatura.

L’incontro si rivolge principalmente a chi desidera intraprendere un percorso di volontariato e formazione, che prevede un impegno di circa 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507,30 euro per una durata variabile tra i 10 e i 12 mesi.

«Il servizio civile universale- dichiara l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Genova Enrico Costa- è un’esperienza che arricchisce non solo i ragazzi che vi partecipano, ma anche le comunità in cui operano. L’esperienza del servizio civile, inoltre, è anche un’occasione per coltivare il dedicarsi agli altri, attraverso la partecipazione. Vogliamo che sempre più giovani colgano questa opportunità, che rappresenta un primo passo verso il mondo del lavoro e un’opportunità unica di crescita personale».

Il servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale, con vantaggi concreti come l’accesso a una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per i volontari che completano il servizio, la possibilità di accumulare crediti formativi e l’acquisizione di competenze validabili in ambito lavorativo. I progetti partiranno tra maggio e settembre 2025, e le candidature potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma dol (domandaonline.serviziocivile.it) entro le 14 del 18 febbraio 2025.

L’ingresso all’evento è libero e non è necessaria la prenotazione; per i gruppi è consigliata la registrazione via whatsapp al numero 334 64 17 033. L’evento è un’opportunità anche per le famiglie, che potranno accompagnare i propri figli alla scoperta di un percorso che può rappresentare un trampolino di lancio per il loro futuro, ricco di esperienze, formazione e opportunità professionali.