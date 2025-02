Sampdoria, il cuore non basta contro il Sudtirol: altoatesini vincenti 2-1 al “Druso”, la zona retrocessione torna pericolosamente ad avvicinarsi

Risultato: Sudtirol 2-1 Sampdoria (5’ Merkaj, 11’ Sibilli, 88’ rig. Casiraghi)

Al 96’ termina qui. Il Sudtirol batte la Sampdoria 2 a 1 facendo nuovamente sprofondare il piena zona calda i blucerchiati.

Al 93’ Merkaj calcia fortissimo provando a chiudere la sfida, ma Cragno risponde ancora presente sventando la minaccia: può ancora sperare la Samp.

Al 92’ Ankinsanmiro semina il panico tra le file della retroguardia dei locali disponendo di due occasioni nitide, ma il Sudtirol riesce a resistere in qualche modo.

Il direttore di gara comanda 6 minuti di recupero.

All’88’ Casiraghi si incarica della battuta del penalty spiazzando Cragno: è 2-1 Sudtirol al Druso!

All’87’ attenzione alla possibile svolta del match. Mallamo di testa nel cuore dell’area di rigore trova il tocco con la mano di Yepes. Il Var richiama dunque il signor Monaldi il quale, dopo l’on-field review, sgombra ogni dubbio: sarà calcio di rigore per il Sudtirol.

All’83’ un infortunio costringe Bellemo ad abbandonare il campo anzitempo: subentra Ricci. Fuori Praszelik e dentro Mallamo invece per quanto riguarda il Sudtirol.

Al 79’ Castori sceglie saggiamente di sostituire Molina inserendo Rover. Dentro Askinsanmiro e Abiuso al posto di Sibilli e Niang in casa Samp.

Al 75’ aumenta ancora il nervosismo in campo con Molina e Depaoli che si stuzzicano, una condizione che porta all’espulsione di quest’ultimo: il direttore di gara opta per ammonire entrambi ma il capitano della Sampdoria, già sanzionato in precedenza, va sotto la doccia. I blucerchiati saranno costretti ad affrontare l’ultimo quarto d’ora di gara in nove contro undici!

Al 73’ Casiraghi stende Depaoli per scongiurare una ripartenza potenzialmente pericolosa venendo sanzionato.

Al 69’ anche Castori sceglie di cambiare qualcosa inserendo Barreca e Martini al posto di Davi e Pyyhtia.

Al 66’ Casiraghi cerca la porta direttamente da calcio di punizione, ma il suo tentativo termina abbondantemente fuori misura.

Al 63’ Odogwu cerca la porta trovando Merkaj il quale, sfruttando il tiro del compagno come se fosse stato un assist, calcia in girata trovando però i guantoni di un ottimo Cragno: brivido per la Sampdoria.

Al 60’ Semplici opta per operare una doppia sostituzione: Altare prende il posto di Oudin, mentre Bellemo rileva Meulensteen.

Al 56’ Depaoli viene sanzionato a causa di un intervento considerato eccessivamente ruvido dal direttore di gara.

Al 51’ ritmi più bassi rispetto a quelli serrati dei primi 45 minuti con entrambe le squadre concentrate maggiormente sull’aspetto agonistico rispetto a quello del gioco.

Alle 16:06 prende il via il secondo tempo. Nessun cambio tra le file della Sampdoria con Beruatto adattato nella linea a tre dietro (Riccio centrale, Beruatto e Curto ai suoi fianchi). Dentro Kofler al posto di Giorgini invece in casa Sudtirol.

Termina così 1-1 una prima frazione incredibilmente intensa, 45 minuti in cui entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto dando vita ad una partita estremamente divertente e frizzante.

Al 45’+1 Ferrari si allaccia nuovamente con Odogwu venendo ancora sanzionato: Sampdoria in dieci uomini, si prospetta un secondo tempo di sofferenza per i blucerchiati.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 44’ Davi cerca la porta provando a finalizzare un’ottima progressione di Merkaj, ma Cragno risponde presente deviando in corner.

Al 40’ Ferrari stende per l’ennesima volta Odogwu spezzando una possibile buona possibilità di ripartenza per il Sudtirol: sanzione inevitabile da parte del direttore di gara, ammonito il difensore dei blucerchiati.

Al 39’ la Sampdoria spinge forte nel tentativo di portarsi in vantaggio, ma Niang svirgola malamente un buon pallone vanificando una potenziale grande occasione per la Sampdoria.

Al 31’ Giorgini e Niang vengono sanzionati per aver disturbato il direttore di gara durante un consulto con il Var nel tentativo di comprendere se nella mischia precedente si fossero verificate delle irregolarità: Monaldi comanda la ripresa del gioco, ma prima mostra il cartellino giallo ai giocatori citati in precedenza.

Al 29’ il Sudtirol torna a suonare la carica dando vita ad una mischia furibonda del cuore dell’area di rigore della Sampdoria che Pyyhtia prova a risolvere calciando però sul fondo: brivido per i blucerchiati.

Al 20’ Niang alimenta l’avvio travolgente dello scontro salvezza tra Sudtirol e Sampdoria disponendo di due ottime occasioni in serie, ma la retroguardia dei locali fa buona guardia scongiurando il rischio di andare sotto nel punteggio: resiste l’1-1 al “Druso”.

All’11’ la Sampdoria pareggia immediatamente i conti. I blucerchiati non accettano lo svantaggio dando vita ad una reazione d’orgoglio che porta sugli sviluppi di un’azione da corner Oudin a calciare: Adamonis respinge ma il pallone capita alla mercè di Sibilli che, da due passi, non può sbagliare. Primo gol con la maglia della Sampdoria per l’ex Bari, è 1-1 al Druso!

Al 5’ si sblocca subito la sfida. Dopo un buon inizio la Sampdoria sbanda in difesa e Molina trova Merkaj il quale, con un diagonale fulminante, batte Cragno portando avanti i suoi: è 1-0 Sudtirol al “Druso”!

Alle 15:02 prende il via la sfida con la Sampdoria immediatamente alla ricerca del primo squillo offensivo.

Le formazioni

Sudtirol (3-5-2): Adamonis, Giorgini, Pietrangeli, Veseli, Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Davi, Merkaj, Odogwu. A disposizione: Lamanna, El Kaouakibi, Masiello, Cappitelli, Barreca, Rover, Balardinelli, Martini, Kofler, Gori, Arrigoni, Mallamo. Allenatore: Fabrizio Castori.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno, Curto, Ferrari, Riccio, Depaoli (C), Meulensteen, Yepes, Beruatto, Oudin, Sibilli, Niang. A disposizione: Venuti, Altare, Ioannou, Sekulov, Ricci, Bellemo, Akinsanmiro, Veroli, Venuti, Abiuso, Krastev, Coda. Allenatore: Leonardo Semplici.

Arbitro della sfida è il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata. Christian Rossi di La Spezia e Ivan Catallo di Frosinone i suoi assistenti, mentre il quarto ufficiale è Francesco Zago di Conegliano. Al Var Valerio Marini di Roma 1; l’Avar è Davide Di Marco di Ciampino.

Presentazione

Bolzano. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Druso” di Bolzano Sudturol e Sampdoria si affrontano in uno dei match valevoli per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Dopo due vittorie consecutive la formazione guidata da Leonardo Semplici andrà a caccia del tris per sfatare un tabù che vede l’ultima affermazione dei blucerchiati in trasferta risalire addirittura al 20 ottobre scorso (il 3-5 all’Orogel Stadium contro il Cesena, ndr).