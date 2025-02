Cade in una scarpata mentre passeggia sul sentiero dell’Acquedotto, grave 70enne

Genova. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio, un uomo di settant’anni è caduto in una scarpata, precipitando per una decina di metri, mentre percorreva un tratto del sentiero dell’Acquedotto storico di Genova, nei pressi di via Lodi, a Molassana.

Il pensionato, nella caduta, si è ferito riportando un trauma cranico e toracico. Allertati i soccorsi, i vigili del fuoco hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento Mario Meloncelli e l’elicottero Drago.

I pompieri giunti per primi via terra, dopo circa quindici minuti di cammino, hanno provveduto a stabilizzare la persona su una barella spinale in attesa del mezzo aereo.

Giunti gli elisoccorritori e personale medico con l’elicottero, si è optato per verricellarlo a bordo direttamente dal luogo della caduta.

A collaborare con le manovre di soccorso, il personale del soccorso alpino, i militi del 118 e l’automedica. L’uomo è stato portato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.