Scuole, sopralluogo alla Ariosto e alla Elsa Morante dopo gli interventi del Pnrr. Controlli per l’asilo Don Acciai

Genova. Mattinata di sopralluoghi nelle scuole della Valpolcevera del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, accompagnato dall’assessore alle Politiche dell’istruzione 0-6 Francesca Corso e dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione Ferdinando De Fornari che hanno visitato la Scuola Ariosto dell’Istituto comprensivo Certosa e le scuole primarie Elsa Morante e Tosca Bercilli.

“Abbiamo verificato i lavori di manutenzione straordinaria realizzati sulla copertura e agli ultimi piani della scuola – ha detto il facente funzioni sindaco Piciocchi – con un milione di euro del Pnrr, abbiamo effettuato lavori molto richiesti dalle famiglie e dagli insegnanti della scuola dal rifacimento del manto della copertura ai cornicioni e alla facciata principale, risolvendo annose criticità legate alle infiltrazioni. La scuola si inserisce in un contesto rigenerato con i nuovi giardini riaperti lo scorso anno e completamente rinnovati, adiacenti al nuovo Museo della Certosa, fulcro di attività didattiche, di socialità e di cultura locale”.

A seguire è stato effettuato il sopralluogo alla scuola primaria Elsa Morante a Begato, dove è stata realizzata la sostituzione completa dei serramenti con 500 mila euro del Pnrr.

“Abbiamo avuto una straordinaria accoglienza da parte dei bambini e dei ragazzi che frequentano l’Istituto comprensivo – dichiarano il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e l’assessore Francesca Corso -. Con passione e professionalità i docenti e tutto il personale sono molto impegnati nel contrasto alla dispersione scolastica e nel coinvolgimento dei ragazzi, in un contesto sociale non facile, con molte attività educative e programmi innovativi che vogliamo incentivare e supportare”.

Infine, il facente funzioni sindaco ha effettuato un sopralluogo all’asilo Don Acciai di via Napoli per verificare lo stato del muraglione attenzionato a seguito della frana in via Cinque Santi nel quartiere del Lagaccio.