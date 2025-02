Scuole, incontro a palazzo Tursi con le famiglie della struttura privata Maramei

Genova. «Oggi ho voluto incontrare le 34 famiglie che facevano riferimento al servizio privato Maramei. Al di là dell’evoluzione che avrà la vicenda nelle sedi opportune, abbiamo offerto piena vicinanza e collaborazione da parte del Comune alle famiglie: la priorità è canalizzare le richieste per aiutare i genitori nella ricerca delle soluzioni disponibili sul territorio e per questo stiamo raccogliendo i dati e le preferenze sulle zone. È importante organizzare il lavoro insieme e cercare tutti i percorsi per creare le migliori condizioni possibili per il reinserimento dei bambini. Ci stiamo già informando sulle strutture idonee che possono utilizzare l’overbooking biennale, mantenendo gli alti profili qualitativi e rispettando il rapporto di legge tra numero di educatori e di bambini. Abbiamo anche raccolto diverse proposte dai genitori per valutarne la fattibilità in modo da risolvere nel minor tempo possibile questa situazione».

Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche dell’istruzione Francesca Corso al termine dell’incontro con le famiglie dei bambini del servizio privato Maramei.

«Secondo le ricostruzioni effettuate – ha aggiunto l’assessore Corso – le irregolarità della struttura Maramei sono state reiterate e ripetute, tanto che al momento gli auspicati e sollecitati adeguamenti non risultano ottemperati. La chiusura si è resa pertanto necessaria per non mettere a rischio la sicurezza dei bambini e il regolare svolgimento delle attività in spazi adeguati».