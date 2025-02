Scuola, conto alla rovescia per la chiusura delle iscrizioni: termine ultimo il 10 febbraio. Ecco le modalità

Genova. Lunedì 10 febbraio alle ore 20.00 si chiuderanno ufficialmente le iscrizioni scolastiche per il prossimo anno scolastico 2025/2026. Scatta quindi il conto alla rovescia per le famiglie per l’iscrizione dei propri figli alle prime classi dei vari cicli scolastici, che può essere fatta solamente on line sul sito ministeriale (LINK).

Si chiude quindi il periodo dell’orientamento scolastico, quest’anno particolarmente lungo e intenso, con decine di open day e tantissime richieste per il “visiting”, vale a dire la possibilità per i potenziali nuovi studenti di visitare e vivere una mattinata in una classe al lavoro.

“Si registra una crescita esponenziale di iscritti ai nuovi indirizzi della filiera tecnologico professionale – si legge nella nota stampa diffusa in queste ore dall’Ufficio scolastico regionale – grazie alla candidatura di ben 22 corsi nelle scuole liguri, che offrono un ampio ventaglio di opportunità formative e professionalizzanti per famiglie e studenti. La Liguria si conferma come una regione all’avanguardia nella sperimentazione educativa, mostrando di saper comprendere e prevedere tra l’altro le necessità del mondo del lavoro, puntando altresì sulla qualità del diritto all’istruzione. I percorsi innovativi in “filiera” sono progettati per adattarsi ai rapidissimi cambiamenti del mercato e hanno ottenuto grande appoggio da parte di alunni e famiglie, attratti dalle opportunità offerte. I percorsi innovativi in “filiera” sono progettati per adattarsi ai rapidissimi cambiamenti del mercato e hanno ottenuto grande appoggio da parte di alunni e famiglie, attratti dalle opportunità offerte”

Le principali novità per il territorio sono due. La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2, un percorso didattico focalizzato sulle competenze tecnologiche in linea con le necessità produttive e industriali, con l’obiettivo di favorire la prosecuzione degli studi post-diploma negli ITS Academy, consentendo di ottenere, in sei anni, un diploma di specializzazione per le tecnologie applicate”. Maggiori informazioni sono reperibili al seguente LINK

Attesa per il Liceo del Made in Italy, un indirizzo che valorizza lo studio dell’economia e del diritto, con un’attenzione particolare alle scienze matematiche, fisiche e naturali. Questo percorso formativo integra, inoltre, un’analisi approfondita degli scenari storici, geografici, artistici e culturali alla base del sistema produttivo nazionale. In Liguria le scuole che propongono questo percorso sono: IISS Firpo-Buonarroti, Il liceo Lanfranconi e il liceo G. Della Rovere di Savona.

“Un ulteriore supporto informativo a disposizione delle famiglie è la piattaforma Unica del MIM, pensata per raccogliere strumenti e risorse utili per alunni e genitori; permette di accedere a un vasto repertorio di informazioni e servizi, contribuendo alla conoscenza e alla promozione delle nuove opportunità formative. I punti di forza di questi percorsi includono l’approccio interdisciplinare che porta allo sviluppo di soft skills, alla formazione professionale mirata e al coinvolgimento attivo di imprese e università. Si tratta di mondi interconnessi che dialogano tra loro con un unico obiettivo: garantire un futuro solido ai ragazzi e alle ragazze, dotandoli di solide competenze e preparandoli alle sfide della digitalizzazione, ai nuovi scenari sempre più globali, all’inclusione e alla sostenibilità”.

“Alle 20 del 10 febbraio scadrà il termine per iscrivere i bambini ei ragazzi alle scuole per il prossimo anno scolastico – sottolinea ancora una volta Alessandro Clavarino, dirigente Urs della Liguria – Quest’anno il panorama delle scelte possibili si è ampliato notevolmente: dal liceo del Made in Italy ai nuovi percorsi quadriennali, della “filiera 4+2″passando per l’offerta già nota dei Professionali, dei Tecnici e dei Licei. Un tempo più disteso concesso alle famiglie per approfondire e meditare meglio la scelta, scuole molto disponibili ad illustrare le varie specificità e le prospettive che attendono i giovani al termine del percorso scelto, ma anche tante possibilità per riorientare in caso di scelte non aderenti alle attitudini e alle potenzialità degli studenti. Credo che un momento così importante meriti da parte di tutti gli interessati l’attenzione e la cura necessarie, partendo dall’ascolto autentico dei ragazzi, dall’osservazione delle loro abilità, prendendo sul serio le loro aspirazioni, i loro sogni, i punti di forza che manifestano più o meno apertamente. Auguro a tutte le famiglie e ai ragazzi di scegliere bene e di sperimentare successivamente un percorso soddisfacente e veramente formativo”.