Scontro auto moto a Sestri Ponente: centauro finisce al pronto soccorso

Genova. Nuovo incidente stradale questa mattina a Genova e più precisamente a Sestri Ponente, dove una moto e un’auto si sono scontrate, facendo cadere rovinosamente a terra il centauro.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 6 in via Ursone. La dinamica è ancora in fase di accertamento: dopo la collisione, immediato l’intervento dei medici del 118 arrivati sul posto insieme ai militi della Croce Verde di Sestri.

Medicato sul posto, l’uomo, di circa 55 anni, è stato poi portato al pronto soccorso del villa Scassi di Sampierdarena. Inizialmente l’incidente aveva fatto scattare il codice rosso per la dinamica, poi per fortuna declassato in verde.