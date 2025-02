Scontro a Bolzaneto, due feriti tra cui una donna in stato di gravidanza

Genova. Incidente stradale nella sera di domenica 16 febbraio in Valpolcevera, in via Romairone, vicino al centro commerciale l’Aquilone.

Due vetture si sono scontrate per motivi ancora da chiarire. Uno dei due mezzi era un’ambulanza su cui veniva trasportata una donna incinta.

Sul posto subito sono intervenuti l’automedica del 118 e due pubbliche assistenze. La donna è stata portata al Gaslini per accertamenti.

Ferita in modo non grave anche la persona al volante della macchina. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco della stazione di Bolzaneto.