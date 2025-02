Scolmatore Bisagno, la Tbm si sposta verso il cantiere: primo viaggio da 200 tonnellate

Genova. È partito intorno alle 23.00 da piazzale Kennedy il viaggio della Tbm, l’enorme macchinario che dovrà scavare la galleria dello scolmatore del Bisagno dopo due anni di attesa.

Protagonista del primo trasporto eccezionale dalla Foce fino all’area di cantiere di via Adamoli è stato il pezzo più pesante, il cuscinetto della testa della fresa che insieme ai riduttori pesa oltre 200 tonnellate. Dopo 86 giorni di navigazione dalla Cina e lo sbarco al terminal San Giorgio, il componente è stato trasportato su una chiatta, insieme alle altre parti della Tbm, fino ai cantieri Mariotti. Qui i tecnici della Simi lo hanno prelevato e caricato su un mezzo speciale a 16 assi, lungo 32 metri e largo 6,35 metri.

Ad accompagnare il corteo, preceduto dagli agenti della polizia locale in moto, sono stati quattro mezzi della ditta Florenzia Scorte, abituata a lavorare in una città complessa come Genova anche dopo il crollo del ponte Morandi. Il percorso è stato individuato con largo anticipo: corso Marconi, via Rimassa, corso Torino, corso Sardegna, corso De Stefanis, via Enrico Toti, Lungobisagno Istria e Dalmazia, fino a via Adamoli. In alcuni punti sono stati posizionati divieti di sosta. Presente anche un carro attrezzi per risolvere eventuali guasti e rimuovere mezzi d’intralcio.

Altri trasporti eccezionali si svolgeranno nelle notti tra il 28 febbraio e il 1° marzo e tra il 3 e il 4 marzo. Tra i pezzi da movimentare ci sono anche la testa fresante da 120 tonnellate e la trave su supporto erettore conci da 76 tonnellate.

Completato il trasporto, il macchinario verrà assemblato direttamente in cantiere. Un gruppo di tecnici cinesi della ditta costruttrice supervisionerà per alcuni mesi il montaggio e la messa in funzione della Tbm per lo cavo meccanizzato. Il macchinario, introdotto nel progetto grazie ad una variante migliorativa approvata nell’autunno 2023 dalla struttura commissariale regionale per le opere contro il dissesto idrogeologico, è arrivata nel capoluogo ligure con un mese di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti e servirà per imprimere una forte accelerazione ai lavori.