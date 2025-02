Sciopero dei treni sabato 22 e domenica 23 febbraio, cancellazioni e ritardi. E lunedì tocca al trasporto pubblico

Genova. Un weekend all’insegna dei disagi, dei ritardi e delle cancellazioni per chi si mette in viaggio. Sabato 22 e domenica 23 febbraio, infatti, è previsto uno sciopero dei treni che si somma, a livello nazionale, a quello di aerei e mezzi pubblici previsto per lunedì 24 febbraio.

Sciopero dei treni sabato 22 e domenica 23 febbraio, orari e modalità

Dalle 21 di sabato 22 alle 21 di domenica incroceranno le braccia diverse sigle sindacali autonome del comparto ferroviario. Lo sciopero coinvolgerà tutto il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, e i treni potranno subire cancellazioni o variazioni anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. A questo link la lista dei treni garantiti in caso di sciopero.

Sciopero mezzi pubblici e aerei lunedì 24 febbraio

Allo sciopero dei treni si aggiunge un secondo sciopero lunedì 24 febbraio che riguarderà il personale addetto al trasporto pubblico locale e i piloti di EasyJet e Aeroitalia.

Gli orari dell’agitazione varieranno di città in città: Amt non ha ancora diffuso né l’adesione né le modalità di sciopero. Sempre lunedì 24 potrebbero esserci disagi nel trasporto aereo per lo sciopero dei piloti di Easyjet, dalle 12 alle 16, e del personale navigante di Aeroitalia, sempre dalle 12 alle 16.