Sciopero Amt a Genova e provincia proclamato da Usb: orari, modalità e adesione

Genova. Scatta in queste ore lo sciopero del trasporto pubblico anche Genova indetto a livello nazionale dal sindacato Usb per il rinnovo del contratto ma anche per protestare contri le condizioni di lavoro ritenute non accettabili.

L’agitazione per tutta la giornata di oggi, lunedì 24 gennaio, vedrà garantite le fasce dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30 per quanto riguarda il servizio urbano di Amt e la ferrovia Genova Casella, mentre sulle “corriere” in provincia la fascia di garanzia si estende tra le 6 e le 9 e tra le 17 e le 20.

In occasione dell’ultimo sciopero proclamato dall’Usb lo scorso gennaio l’adesione era stata del 27% per quanto riguarda il servizio in città e inferiore, attorno al 20%, in provincia.

Usb fa notare che negli ultimi tre anni l’aumento medio dei salari è stato del 6% a fronte di un’inflazione del 16% circa. Inoltre, dicono dal sindacato di base, l’incontro previsto al ministero per la ratifica della parte economica del rinnovo del contratto è saltato.

Se lo sciopero di oggi da parte di Usb è stato indetto a livello nazionale, in programma – per il prossimo 21 marzo – c’è un altro sciopero proclamato dal sindacato Ugl-Fna: durerà 4 ore e interesserà solo Amt di cui si criticano pesantemente le condizioni di lavoro.