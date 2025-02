Iit, 500 studenti nelle tre sedi genovesi per la “giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza”

Genova. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, che si celebra ogni anno l’11 di febbraio, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) aprirà le porte dei propri laboratori alle scuole per lo “SCHOOL DAY EDIZIONE SPECIALE 11 FEBBRAIO”.

L’iniziativa, che coinvolgerà 14 classi per un totale di quasi 500 alunni e alunne, si terrà nei tre centri genovesi dell’IIT: il Center for Convergent Technologies (CCT) di Morego, il Center for Robotics and Intelligent Systems (CRIS) di via San Quirico e il Center for Human Technologies (CHT) degli Erzelli.

Presso il centro di Morego, parallelamente alla visita dei laboratori, si terrà un incontro speciale dedicato ai temi della Giornata istituita dalle Nazioni Unite, che quest’anno celebra il decimo anniversario. Studenti e studentesse delle scuole superiori, provenienti anche da fuori Regione, parteciperanno a questa occasione di sensibilizzazione volta ad avvicinare i giovani e le giovani al mondo della scienza.

L’incontro sarà un’opportunità di crescita, grazie alle ospiti d’eccezione del workshop: Chiara De Marchi, divulgatrice scientifica e Ambassador di Generazione STEM, Nicole Ticchi, Presidente dell’Associazione She Is A Scientist. Le due esperte approfondiranno il ruolo attivo delle donne nella ricerca, stimolando le nuove generazioni a intraprendere carriere scientifiche con la prospettiva di abbattere qualsiasi stereotipo di genere.

Chiara De Marchi è biologa e divulgatrice scientifica, racconta la scienza sui social per renderla accessibile e appassionante. Si occupa di biologia, salute e news dal mondo della ricerca, scrive per magazine scientifici ed è divulgatrice volontaria presso l’Osservatorio Astronomico G. Beltrame di Arcugnano. È Ambassador di Generazione STEM, community che supporta l’empowerment femminile nelle discipline scientifiche e attraverso il suo percorso non lineare cerca di ispirare e motivare chi parte da esperienze diverse. Tra social media, eventi e laboratori per le scuole, il suo scopo è stimolare la curiosità e far scoprire il lato più affascinante della scienza.

Nicole Ticchi, chimica Farmaceutica di formazione, si è dedicata per anni alla ricerca industriale presso l’Università di Bologna, coltivando la passione per la divulgazione scientifica. Ha conseguito un Master in Giornalismo e Comunicazione della scienza e in Gender Equality e Diversity Management e oggi, da libera professionista, cura la comunicazione scientifica istituzionale di enti di ricerca e associazioni e si dedica alla progettazione di attività di divulgazione per ragazzi e adulti. Nel 2017 ha intrapreso il progetto She is a scientist, grazie al quale studia e comunica la percezione delle donne nella scienza per sensibilizzare le attuali e le nuove generazioni ad una maggiore equità e pari opportunità nel settore scientifico e nella ricerca.

Insieme alle due relatrici, interverranno anche ricercatori e ricercatrici di IIT, che con un linguaggio accessibile e coinvolgente, condivideranno le proprie esperienze nel campo scientifico. Il pubblico avrà l’opportunità di scoprire direttamente da loro quali percorsi di studio portano a una carriera scientifica dal respiro multidisciplinare e internazionale, esplorando gli ambiti della ricerca che più li affascinano e che potrebbero rappresentare il loro futuro professionale.

Durante la giornata, saranno numerosi i laboratori visitabili, dove i partecipanti potranno esplorare una vasta gamma di tematiche: dalle protesi alle bioplastiche, fino alla robotica e ai microscopi. Un’occasione per scoprire non solo innovazioni all’avanguardia, ma anche come l’inclusione si rifletta concretamente nel lavoro quotidiano dei team di ricerca. In IIT lo staff è composto dal 45% di donne.