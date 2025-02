Scherma, la European Fencing Confederation a Genova per un sopralluogo

Genova. Palasport e Jean Nouvel sotto i riflettori in questi giorni a Genova a seguito del sopralluogo e della visita ispettiva dei dirigenti dell’European Fencing Confederation che, di fatto, apre ufficialmente il conto alla rovescia verso gli Europei di Scherma “Genova 2025” in programma dal 14 al 19 giugno.

Liguria 2025, regione europea dello sport, sarà teatro del primo grande appuntamento schermistico del quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Saranno 450 gli atleti, in rappresentanza di 45 nazioni, a gareggiare sulle pedane del Jean Nouvel e del Palasport di Genova. Le più grandi stelle della scherma che hanno brillato a Parigi 2024 si ritroveranno in Liguria.

La macchina organizzativa presieduta da Beppe Costa e coordinata da Giovanni Falcini è al lavoro da tempo. Lo scorso anno sono stati organizzati i Tricolori giovani e cadetti al Jean Nouvel: una prova generale in vista del grande appuntamento europeo.

I vertici ECF e FIS hanno visionato ieri le stretture, rimanendo favorevolmente impressionati dal nuovo Palasport che sarà il teatro delle gare finali. A Genova sono arrivati il polacco Jacek Slupski (Segretario Generale European Fencing Confederation), lo slovacco Julius Kralik (Direttore Tecnico European Fencing Confederation) e la finlandese Lena Tallroth-Kock (Presidente Direzione Torneo Europei). Ad accoglierli Giorgio Scarso (Presidente Onorario Federcherma), Francesco Montini (Vicepresidente Federscherma) e Giovanni Falcini (coordinatore COL Europei Scherma “Genova 2025”).

“Abbiamo potuto constatare che le strutture visionate un anno fa sono arrivate al termine e il risultato è davvero straordinario”, hanno sottolineato i dirigenti europei. “E’ la location più bella che abbiamo potuto visionare in questi ultimi 20 anni. Sarà una manifestazione straordinaria e affascinante. E siamo certi che Genova sarà vincente grazie alla sua ospitalità e alla bellezza delle numerose opportunità che offrirà a tutte le delegazioni”.

Molto soddisfatto anche Giovanni Falcini, al termine del sopralluogo. “Ritorna a Genova dopo moltissimi anni un evento di portata olimpica. Non accadeva dal 1992, con le Colombiadi. Sarà uno spot straordinario per la scherma verso tutto il movimento ligure ma anche per la Liguria nel mondo. Attendiamo oltre 18 mila persone. Tutti potranno vedere il nuovo Waterfront di Levante con le sue nuove strutture. I dirigenti ci hanno davvero confermato il gradimento di tutta la federazione europea. E’ una ulteriore carica per tutto il nostro comitato che sta lavorando quotidianamente alla realizzazione di questo sogno”.