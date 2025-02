Savignone, villetta in fiamme a Sementella: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Valle Scrivia. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa dell’incendio che interessato una villetta in frazione Sementella, nel Comune di Savignone, in Valle Scrivia, nell’entroterra di Genova.

Le fiamme sono scaturite nel sottotetto, forse per il surriscaldamento di una canna fumaria, intorno alle 22 di mercoledì 5 febbraio e si sono propagate al resto dell’abitazione.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Genova, una da Busalla e una da Bolzaneto. La villetta, bifamiliare, è stata pesantemente danneggiata ma per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto gli inquilini erano già usciti di casa. Presenti alcuni supporti sanitari, con ambulanze da Busalla, Rivarolo e Ceranesi.

Questa mattina operazioni di bonifica ancora in corso per evitare che l’incendio riprenda vigore.