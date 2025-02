Sanremo, Costa Crociere inaugura la Music Cruise 2025 per celebrare la musica italiana e internazionale

Genova. Costa Crociere è arrivata a Sanremo con la Music Cruise 2025, la straordinaria crociera-evento che, partita da Savona sabato 8 febbraio, propone un viaggio unico attraverso il Mediterraneo all’insegna della musica e dei festival più iconici del mondo e rappresenta la proposta innovativa con la quale quest’anno la compagnia ha scelto di celebrare la manifestazione musicale italiana più importante dell’anno.

Infatti, anche quest’anno e per la quarta edizione consecutiva, Costa Crociere si conferma partner ufficiale del Festival di Sanremo, consolidando una collaborazione di grande successo sia con la manifestazione che con l’amministrazione locale e il territorio.

La rinnovata partnership è stata presentata oggi, 10 febbraio, durante la Conferenza Stampa organizzata da Rai Pubblicità e Rai in cui sono stati presentati i palinsesti di attività ideati dalle quattro aziende partner istituzionali, tra cui Costa Crociere, e che si inseriscono nel ricco calendario di eventi previsti durante la settimana sanremese, sempre più integrati nel territorio. Costa ha sottolineato la volontà di partecipare alla manifestazione con un concept sempre diverso, in linea con la capacità della Compagnia di innovare, anno dopo anno, presentando proposte nuove che uniscono il fascino della crociera all’energia del Festival.

Sanremo rimane il cuore dell’evento, infatti Costa Toscana si conferma il palco galleggiante del Festival: durante la finale, sabato 15 febbraio, il palcoscenico sul mare sarà in collegamento in diretta con il Teatro Ariston, ospitando l’esibizione dei Planet Funk nell’iconico scenario del Teatro Colosseo di Costa Toscana, un incredibile palco dislocato su tre piani che regalerà un live show di una delle band più distintive della scena elettro-dance internazionale.

Nel corso della settimana musicale più attesa dell’anno, Costa Toscana propone una crociera itinerante dal respiro internazionale, accogliendo ospiti di diverse nazionalità e proponendo un’esperienza musicale che celebra i più grandi festival della musica internazionali, integrandosi sinergicamente con il programma del Festival. La nave si trasforma in un catalizzatore di esperienze, amplificando il valore dell’evento e offrendo momenti spettacolari non solo a Sanremo, ma nel corso di tutta la navigazione.

“Innovare e sorprendere è da sempre nel nostro DNA, e quest’anno abbiamo scelto di rinnovare la collaborazione con il Festival con un’idea ancora più distintiva. La Music Cruise è il perfetto connubio tra viaggio e intrattenimento, offrendo ai nostri ospiti l’opportunità di vivere l’energia unica del Festival direttamente a bordo, con un itinerario che li porta attraverso le destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, in un contesto esclusivo. Il nostro obiettivo è trasmettere l’energia del festival anche nella scena internazionale, facendo vivere ai nostri ospiti un’esperienza musicale senza confini. Siamo orgogliosi di questa importante partnership, che ha reso le navi Costa parte dell’immaginario collettivo dell’evento mediatico più seguito in Italia, e di offrire a bordo un format sempre più coinvolgente, spettacolare e dal respiro internazionale.” – ha dichiarato Giovanna Loi, Vice President Marketing & Direct Sales di Costa Crociere.

Con la Music Cruise 2025, Costa Crociere rinnova il proprio impegno nell’offrire esperienze straordinarie, trasformando ogni viaggio in un evento unico. Un’occasione imperdibile per vivere la musica in modo completamente nuovo, tra mare, spettacolo e destinazioni da sogno.

E’ possibile consultare il programma completo della Music Cruise al seguente link https://www.costacrociere.it/costa-toscana-a-sanremo.html

Oltre all’Opening e alla diretta di sabato 15 febbraio, in tutte le serate del Festival proporremo un’attivazione di marketing molto innovativa, in cui lo spettatore sarà coinvolto attivamente e potrà scoprire che basta veramente poco tempo per decidere di vivere la meraviglia.