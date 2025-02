Sanremo 2025, Bucci celebra il vincitore Olly: “Successo che rende orgogliosi tutti i liguri”

Genova. “Complimenti a Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025. Un talento nato e cresciuto nella nostra Liguria che ha saputo conquistare il palco dell’Ariston con incredibile energia e passione: si tratta di un successo che rende orgogliosi tutti i liguri e che porta il nome della nostra Regione sul tetto della musica italiana”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, commentando la vittoria del cantante genovese Olly con Balorda nostalgia. Il governatore si è complimentato anche con Bresh, l’altro ligure in gara, arrivato all’undicesimo posto: “Ha fatto a sua volta un ottimo percorso nella competizione”.

“Grandissimo Olly che ha vinto a Sanremo: una gioia pazzesca per tutti noi, un orgoglio per la nostra città – aggiunge il vicesindaco reggente Piciocchi -. Genova ti ringrazia e si complimenta con te con tutto il cuore. Desidero incontrarti presto per ringraziarti di persona, a Palazzo Tursi. Ancora una volta Genova esprime grandi talenti nella musica: siamo la città della musica, da Paganini ai cantautori, all’inno nazionale, alla musica popolare, e oggi Olly. Ancora una volta la dimostrazione che Genova è piena di ragazzi e ragazze di grandissimo valore. Mi complimento anche con l’altro genovese in gara, Bresh, per il buon piazzamento, confermando la vivacità della scuola cantautorale dei giovani genovesi che vogliamo supportare e valorizzare”.

“La vittoria di Olly è motivo di orgoglio per tutta la Liguria. Il suo successo testimonia la vitalità e la creatività dei nostri giovani artisti, capaci di emergere sulla scena nazionale – commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana – Il Festival di Sanremo si conferma come evento di punta per la promozione del nostro territorio, cuore pulsante della musica italiana e una straordinaria occasione di visibilità per la Liguria. Il trionfo di Olly aggiunge un valore speciale a questa edizione, celebrando il talento e l’energia dei nostri giovani. Con la vittoria al Festival, avrà ora l’opportunità di rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest, portando con sé l’entusiasmo e l’energia della Liguria su un palcoscenico internazionale. Infine, voglio menzionare il ruolo fondamentale dei fiori di Sanremo, protagonisti indiscussi sul palco dell’Ariston e che riconfermano il legame storico tra la Liguria e la manifestazione canora più prestigiosa d’Italia. A Olly vanno i miei più sentiti complimenti e l’augurio di una carriera ancora ricca di tanti successi”.

“La vittoria di Olly a Sanremo è un motivo d’orgoglio per tutta la Regione. La sua Balorda nostalgia incorona infatti la Liguria regina del Festival a 22 anni di distanza dall’ultima volta, quando trionfò la spezzina Alexia. Il cantante genovese è entrato nel cuore degli italiani non solo per il suo indiscutibile talento, ma anche per la capacità di trasmettere allo stesso tempo energia e sentimento con grande trasporto emotivo. Complimenti Federico, non vediamo l’ora di vederti all’Eurovision Song Contest”. Così l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Simona Ferro.

Grande talento, impegno, semplicità. La vittoria di Olly al Festival di Sanremo, la sua moderna melodia, la sua scelta di cantare “Il Pescatore” nella serata delle grandi cover sanciscono il passaggio di testimone tra passato e futuro, tra la storia del cantautorato e il rap, in un’abilità di valorizzare musica e parole che a Genova, nella sua storia, ha radici profonde. Ne è una conferma anche il percorso di Bresh, a cui vanno i complimenti per l’esibizione e per aver contribuito a portare la nostra Liguria sul palco dell’Ariston. Un in bocca al lupo ai nostri talenti liguri e che la vittoria di Olly sia un segnale di speranza e di fiducia nei più giovani, di capacità per tutta l’Italia di innovarsi e guardare al futuro nel solco dei suoi grandi e della sua storia”. Lo scrive sui social Ilaria Cavo, deputata ligure e genovese di Noi Moderati.

Un’altra vittoria per la Liguria era già arrivata nella serata delle cover col duo composto da Giorgia e Annalisa premiato per l’interpretazione di Skyfall di Adele.