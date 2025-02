Sanità, Bucci: “Entro marzo dimostreremo un miglioramento effettivo sulle liste d’attesa”

Genova. Un “miglioramento effettivo” sulle liste d’attesa “per la fine di marzo”, per poi avere il “miglioramento che abbiamo anticipato per la fine dell’anno”, cioè il sostanziale azzeramento. Il presidente ligure Marco Bucci aggiunge una tappa intermedia sul traguardo fissato in campagna elettorale, ribadito ulteriormente poco più di un mese fa: problema risolto entro la fine del 2025.

“Sulle liste d’attesa – ha sottolineato oggi Bucci a margine dell’inaugurazione della casa di comunità di Struppa – abbiamo fatto un grosso miglioramento per quanto riguarda le categorie B, che sono quelle che devono essere fatte entro 10 giorni. Quelle urgenti ovviamente non hanno bisogno perché sono fatte immediatamente. Oggi noi abbiamo un sistema digitale che ci consente di avere informazioni giornaliere, punto per punto nella regione Liguria, sulla nostra capacità di assorbire le liste d’attesa. Tra qualche giorno metteremo un paio di metriche in pubblico che misurano la capacità di miglioramento delle linee delle liste d’attesa, quindi potremo far vedere a tutti quali sono i risultati del lavoro che abbiamo fatto“.

La ricetta è composita e prevede anzitutto il ricorso ai privati accreditati con nuove risorse per acquistare prestazioni aggiuntive, ma anche gettoni ai medici per ampliare l’orario di attività degli strumenti diagnostici e ottenere nuovi slot per visite specialistiche, e integrazione dell’intramoenia nelle agende del Cup (in tutti i casi l’utente dovrà pagare solo il ticket, se dovuto). E poi c’è l’intelligenza artificiale, al centro di un progetto pilota scelto dalla presidenza del Consiglio che vede la Liguria come capofila e ha proprio l’obiettivo di smaltire le liste d’attesa.

A titolo di esempio, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Asl 3, servono ancora 155 giorni per una colonscopia o una polipectomia in classe di priorità B (10 giorni), 56 giorni per un’ecografia alla mammella, 38 giorni per una visita cardiologica, un mese per una visita pneumologica. In priorità D (30 giorni per gli esami, 60 giorni per le visite) bisogna attendere 346 giorni per una colonscopia, 254 per un’elettromiografia, 106 per una risonanza magnetica all’encefalo, 94 per un’ecografia alla tiroide.

“Altro che azzeramenti, tempi nella norma e tutto risolto. La realtà è completamente diversa da quella che Bucci vorrebbe far credere – commentano il segretario regionale del Pd Davide Natale e la responsabile sanità Katia Piccardo -. O ha dei dati segreti tenuti nascosti o è l’ennesima propaganda senza contenuti a cui questo centrodestra in dieci anni di governo ci ha abituato. Consigliamo a Bucci, prima di rilasciare dichiarazioni a caso sulle liste di attesa, di guardare le rilevazioni delle Asl e di allinearsi a quelle. Soprattutto ascolti le migliaia di cittadini che non riescono a curarsi o sono costretti a farlo affrontando sacrifici di non poco conto. Meno annunci e più rispetto”.