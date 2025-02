Sanità, alla Liguria 100 milioni in più da Roma e 500mila euro per un nuovo centro della Asl 3

Genova. “In Liguria arriveranno 100 milioni in più per il 2024, 3,3 miliardi destinati a migliorare l’efficienza della sanità ligure in un sempre più collaborativo rapporto tra regioni e Governo. Ma sappiamo che queste cifre andranno a crescere ancora nei prossimi anni perché il Governo prevede ulteriori investimenti, in coerenza con quanto già avvenuto in questi ultimi anni. Questo percorso è tracciato e sarà la Liguria, nella piena autonomia regionale, a decidere l’impiego di questi fondi”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli oggi in visita a Genova in visita all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

Il Cipess, oltre ai 3,3 miliardi del riparto del fondo nazionale, ha anche dato il via libera alla programmazione prevista dall’accordo siglato un anno e mezzo fa, a valere sulle risorse del fondo sviluppo e coesione pari ad oltre 230 milioni di euro, di cui 16 milioni per la sanità: 15 milioni e 500 mila euro circa saranno utilizzati per il cofinanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale Felettino della Spezia, mentre circa 500mila euro saranno destinati al progetto del centro per la valutazione avanzata della capacità funzionale cardiorespiratoria di Asl 3.

“Una delle priorità della Regione Liguria – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è stata quella di realizzare una strategia unica con il Governo con la finalità di valorizzare appieno i fondi nazionali ed europei e siamo felici che le risorse siano destinate ad aumentare ancora. Quest’anno a valere sui fondi Fsc c’è anche lo stanziamento di più di 15 milioni e 500 mila euro per il Felettino. Nelle ultime settimane sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale dopo aver concluso le opere propedeutiche alla sistemazione e la messa in sicurezza delle aree di cantiere”.

Il progetto di Asl 3

Al fine di colmare alcune lacune nelle valutazioni cardiorespiratorie offerte, è stata proposta la realizzazione di un centro per la valutazione avanzata della capacità funzionale cardiorespiratoria. Tale centro permetterà di ampliare e completare l’offerta di queste valutazioni strumentali, allineandola ai migliori standard italiani ed esteri.

È stato quindi elaborato un programma di adeguamento ed espansione delle dotazioni strumentali, comprensivo della formazione e aggiornamento del personale ad esse dedicato. Sono stati inoltre consolidati i contatti e le collaborazioni con centri cardiologici italiani e stranieri di assoluta eccellenza. Il programma di acquisizione delle apparecchiature sarà completato nel corso del 2025, parallelamente alle attività di formazione del personale.