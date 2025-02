San Martino, allo studio una rotatoria all’incrocio tra via Lagustena e via Sturla

Genova. Il Municipio Medio Levante ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera leghista Paola Cerri insieme alla maggioranza di centrodestra per sollecitare nuovi interventi di messa in sicurezza dell’incrocio tra via Lagustena e via Sturla.

“L’area in questione è da tempo considerata pericolosa per pedoni, automobilisti e motociclisti – spiega Cerri – e, nonostante gli interventi già effettuati nei mesi scorsi grazie all’impegno dell’assessore Luca Rinaldi e della presidente Anna Palmieri, permane la necessità di ulteriori azioni per migliorare la sicurezza stradale”.

La mozione impegna la presidente e la giunta municipale a interloquire con l’ufficio Mobilità del Comune per valutare l’inserimento di una rotonda o di altri strumenti idonei a ridurre il rischio di incidenti e ad aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Questo risultato è il frutto dell’ascolto dei cittadini e della volontà di trovare soluzioni concrete per migliorare la viabilità e ridurre i rischi di incidenti per pedoni e conducenti.

“L’approvazione di questa mozione rappresenta un passo concreto verso una soluzione definitiva per una criticità viaria che da troppo tempo preoccupa residenti e commercianti della zona – commenta ancora la consigliera Cerri -. L’amministrazione municipale conferma così il suo impegno per la sicurezza stradale, lavorando in sinergia con i cittadini e tutte le forze politiche per individuare le migliori soluzioni”.