San Fruttuoso, Linea Condivisa: “Nessuna risposta su via Donaver, i cittadini meritano rispetto”

Genova. “Da più di un anno come gruppo municipale e comunale di Linea Condivisa stiamo chiedendo che si inizino le lavorazioni all’impalcato pericolante di via Donaver. Oggi, dopo l’ennesimo confronto, il Municipio Bassa Val Bisagno ha risposto ad una nostra interrogazione presentata agli inizi del mese: non sanno quando partiranno i lavori, né tanto meno quando termineranno“. A denunciarlo sono Filippo Bruzzone e Gabriele Ruocco, consigliere comunale e municipale di Linea Condivisa.

“Dopo più di un anno di disagi per i residenti di via Donaver ci parlano di una complessità della rete fognaria. Siamo ancora alle fasi preliminari – commenta Bruzzone -. A febbraio dell’anno scorso l’amministrazione annunciava in pompa magna l’inizio dei lavori. Ad oggi non sanno ancora dare risposte certe ai cittadini”

“Abbiamo chiesto quali ad oggi sono le tempistiche previste per l’inizio e la conclusione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della struttura pericolante. La risposta non c’è. Rimaniamo esterrefatti. È passato un anno e stanno ancora cercando di capire da che parte iniziare. I cittadini di San Fruttuoso e i residenti di via Donaver meritano più attenzione e rispetto”, aggiunge Ruocco.

“Chiediamo risposte certe e interventi immediati. Finché non partono i lavori chiediamo all’amministrazione di regolarizzare il traffico e i parcheggi limitando i disagi per i residenti”, concludono.

A rispondere sul punto a Genova24 era stato due settimane fa il presidente del Municipio Angelo Guidi che non aveva offerto previsioni sui tempi: “Una volta che la ditta incaricata avrà individuato il tipo di intervento da eseguire, occorrerà mappare tutto il sistema fognario privato, un sistema piuttosto complesso e non molto chiaro. Ho avuto da poco un incontro coi tecnici ai quali ho chiesto di predisporre una comunicazione da inviare agli amministratori di condominio”.

La soluzione tecnica per l’impalcato pericolante, che probabilmente andrà sostituito nel tratto dove sono presenti da tempo immemore le transenne, è ancora al vaglio degli ingegneri. L’intervento è stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici e la somma necessaria oscilla dai 2 ai 3 milioni di euro, a seconda della variante progettuale che verrà scelta.

Ad oggi restano in vigore le modifiche alla viabilità adottate a partire dallo scorso settembre con un’ordinanza valida fino al 31 agosto 2025. In sintesi, inversione del senso di marcia in via Ferretto (percorribile solo in salita per evitare il transito dei bus nel punto incriminato di via Donaver) e doppio senso in un breve tratto di via Savelli. Di conseguenza tutto il traffico della zona in discesa è convogliato su via Imperiale.