San Fruttuoso, ripartono i lavori all’ex Fassicomo. Piciocchi: “La creusa asfaltata verrà rifatta”

Genova. Ripartiranno a breve i lavori per realizzare nuove residenze al posto delle ex officine dell’istituto Fassicomo, sulle alture di San Fruttuoso. Dopodiché, una volta rimosso lo strato di asfalto, la creusa di salita Vecchia di Nostra Signora del Monte verrà rifatta e riportata a nuovo. Ad assicurarlo è il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi mentre ad oggi tutto tace lungo la storica mattonata che raggiunge il santuario, deturpata più di quattro anni fa per consentire il passaggio dei mezzi da cantiere nonostante le proteste degli abitanti.

Ad acquistare l’immobile per la costruzione di 37 unità abitative era stata la società Dmore Real Estate Industria 4.0 di Bergamo, che aveva ottenuto dal Comune il cambio di destinazione d’uso e le autorizzazioni necessarie. I lavori, però, sono bloccati da diversi mesi e nel frattempo è sparito pure il cartello affisso all’ingresso del cantiere.

Tuttavia sarebbe scongiurato, almeno stavolta, lo spettro del fallimento, circostanza che aveva congelato invece la realizzazione dei box nel terreno sottostante, altro intervento segnato da fiumi di polemiche e iniziato all’epoca della giunta Vincenzi. “L’impresa ci ha detto che c’è stato un fermo, ma non dovuto a difficoltà finanziarie – spiega Piciocchi -. Hanno assicurato che a breve riprenderanno le operazioni e che la conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2026“.

Da quanto risulta al Comune, anche la costruzione dell’autosilos – che doveva prendere il posto di un bosco incolto, anche quello venduto dall’istituto Fassicomo – procederà di pari passo alle residenze. Il terreno era stato acquistato nel 2008 dalla società Park Srl con sede a Genova, poi il naufragio e l’arrivo di un curatore fallimentare per liquidare le proprietà. La vicenda si è conclusa solo poche settimane fa, a dicembre 2024, con la vendita all’asta a un’altra società immobiliare con sede a Genova, la Nuova Centro Europa Srl. Nel muro di confine lungo la creusa è rimasto uno squarcio da cui è ben visibile l’abbandono del poco che è stato edificato finora, oltre ai danni che erano già stati arrecati alla salita.

Ma perché asfaltare la mattonata se esiste un accesso da via Imperiale? Quello che i residenti avevano definito “uno scempio” si era reso necessario per garantire l’accesso a mezzi pesanti e macchinari che non potrebbero transitare in via Donaver a causa delle criticità statiche dell’impalcato prima della confluenza con via Ferretto, lo stesso problema che ha costretto a rivoluzionare la viabilità in attesa dei lavori di messa in sicurezza. Nonostante le rimostranze della Soprintendenza, il Comune aveva autorizzato i privati a procedere, imponendo però il ripristino della creusa al termine dei lavori con una garanzia fideiussoria da un milione di euro.

Proprio per non rovinare la pavimentazione era stato steso un tappeto di tessuto non tessuto e ancora sopra un massetto di cemento. Spetterà alla Dmore riportare tutto come l’ha trovato nel 2020, ma Piciocchi promette che il Comune farà di più: “Confermiamo l’impegno di 300mila euro nel piano triennale dei lavori pubblici per rifare tutta la creusa, visto che già era ammalorata e i cittadini ci avevano chiesto di sostituire la mattonata”. Investimento che, secondo le dichiarazioni di allora, avrebbe dovuto sostenere l’impresa e che invece sarà a carico di Palazzo Tursi.