Sampdoria, Semplici: “Partita affrontata nel migliore dei modi. Dopo mesi turbolenti ci voleva un momento di rilancio”

Genova. Due vittorie di fila. Non succedeva dal primo di aprile scorso. Nonostante la temperatura gelida del Ferraris la Sampdoria ha scaldato i suoi tifosi: “Li ringrazio per il grande apporto − dice Leonardo Semplici in conferenza stampa − durante la settimana ci eravamo preparati nella maniera giusta, sapevamo che questa partita poteva essere qualcosa di importante per il proseguio del nostro campionato, l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi, meritata, faccio i complimenti ai ragazzi e sono felice. Dopo questi mesi turbolenti ci voleva un momento di rilancio, aiuta a dare serenità”.

Veroli in panchina per scelta tecnica, Ricci in campo “perché si era allenato bene e si meritava questa opportunità” dice Semplici che conferma di essere un allenatore che dà possibilità chi sta meglio a seconda di come si comporta gli allenamenti. “Per me sono tutti titolari, poi vediamo in settimana chi scende in campo, non ho un 11 tipo ho una squadra tipo”.

Per Altare solo una brutta distorsione alla caviglia sinistra “Non dovrebbe essere nulla di grave”, dice Semplici, che elogia Cragno per l’esordio positivo: “L’hanno messo subito alla prova e ha risposto nella maniera giusta. Sono contento del suo arrivo come di quello degli altri. Cominciamo a intravedere una Sampdoria diversa, che propone un certo tipo di calcio, di mentalità che la nostra squadra deve avere. Cerchiamo di aggiungere mattone dopo mattone, di risalire come abbiamo sempre detto e lavorare a testa bassa, per un finale di stagione che deve essere di valore”.

Si segna ancora poco? “Per chiudere le partite non bisogna prenderlo e sino a oggi i numeri erano deficitari sotto questo aspetto fino a oggi. In questa partita sono stati tanti gli aspetti belli. Teniamo comunque i piedi per terra”. Una parola anche per Ferrari, che “sta dando il suo apporto non nelle migliori condizioni ed è sempre bello per un gruppo”. Ora col rientro di Bereszynski la Samp può rifiatare anche in difesa.

La squadra ha trovato un suo equilibrio, che senza palla inizia proprio dal lavoro degli attaccanti: “Facciamo le giuste pressioni, capiamo quando uscire sugli avversari, è un aspetto determinante e su cui lavoriamo quotidianamente, poi bisogna metterci le occasioni. Oggi a parte un rischio giusto poco prima del gol, devo dire che i ragazzi non si sono mai disuniti, sono stati in campo con la giusta attenzione e volontà. Questo mi fa ben sperare”.

Niang oggi non solo ha segnato la rete decisiva, ma ha tenuto in apprensione molto spesso la difesa del Modena. Bene anche l’intesa con Sibilli: “Niang si è presentato benissimo, bisogna dare merito ad Accardi che l’aveva avuto a Empoli e ha spinto subito per il suo arrivo. È sotto gli occhi di tutti, come siamo contenti di Sibilli, ma oggi fare il nome di qualcuno non è giusto. È la squadra che ci dà continuità di risultato davanti al nostro pubblico. Volevamo dare una soddisfazione anche a livello di gioco e ci siamo riusciti sotto alcuni aspetti”.