Sampdoria, Semplici: “Giocato meglio in 10, oggi una rivalsa per questi ragazzi dopo le critiche”

Genova. È arrivata la prima vittoria per la Sampdoria targata Semplici, una liberazione per tutta la squadra e per il suo allenatore, che in sala stampa fa i complimenti ai suoi ragazzi: “Sono stati bravi, in dieci meglio di quando eravamo in undici su certi aspetti. L’espulsione ci ha fatto capire alcune cose e forse che non avevamo niente da perdere. Tenuto conto che abbiamo giocato 70 minuti in inferiorità numerica, non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto, questo è un grande passo avanti. Devo ringraziare il pubblico, è stato determinante più che mai, il dodicesimo uomo in campo, siamo stati un gruppo unico, solido, devo ringraziare sia i giocatori sia la gente. Oggi è stata una rivalsa di questi ragazzi, che si sono forse scocciati di subire critiche”.

Il mister blucerchiato non pensa che ora sia tutta discesa, anzi: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare da tempo, pur con l’ennesimo infortunio del portiere e un cambio obbligato. Il gruppo c’è, ma c’è anche da lavorare, fa parte del percorso. Le difficoltà ci sono, sapevamo che non sarebbero sparite in un mese, ma anche con l’arrivo dei nuovi e la speranza di tornare ad avere a disposizione gli altri, la mentalità della squadra ora può crescere”.

Non vuole soffermarsi sui singoli il mister, né su Depaoli, che onora la fascia di capitano lottando sino all’ultimo e segnando un altro gol importante, né Niang, che ha tenuto il pallone su e mostrato sprazzi di tecnica visti raramente negli ultimi mesi. Elogia però Coda: “Lui è entrato molto bene. Ha vissuto un momento particolare, gli stiamo facendo fare degli allenamenti specifici per recuperare la condizione. Credo in tutti i giocatori, ora ho 20 titolari”. Rende l’onore delle armi anche al Cosenza: “Abbiamo giocato con una squadra ben allenata, non era facile. La partita era sentita da ambo le parti, è andata bene a noi, sono contento. Dobbiamo continuare a lavorare e crederci a partire dal mister”.

Per Ferrari crampi, mentre Perisan non dovrebbe avere problemi muscolari ma solo una forte contusione al bacino. Semplici scherza: “Finirà che dovrò giocare io in porta” e non vede l’ora di recuperare elementi per essere messo in difficoltà nelle scelte: “Spero ci sia grande concorrenza”.

La partita affrontata come oggi, però, deve essere per Semplici “Uno standard e non un’eccezione”.

Il cerchio finale è significativo: “L’anno fatto tra di loro in primis il cerchio, segnale che credono nella qualità di questa squadra”.

Tra 48 ore chiude il mercato: “Ho sempre detto che mi basavo su quelli che avevo oggi, chi è arrivato ha portato in aria fresca. Con la società stiamo parlando tutti i giorni, magari ci sarà qualche partenza”.