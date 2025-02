Sampdoria, Semplici: “Dopo Bolzano il bicchiere è mezzo pieno. Al Sassuolo daremo filo da torcere”

Genova. Dopo la rocambolesca sconfitta di Bolzano contro il SudTirol (giocata in 9 per gli ultimi 15 minuti) per la Sampdoria domani (venerdì 21 febbraio ore 20.30) è tempo di una grande sfida: arriva infatti al “Ferraris” la capolista Sassuolo.

Vedo il bicchiere mezzo pieno perché in 9 si poteva pareggiare. La Samp al Sassuolo può dare filo da torcere?

“Assolutamente sì. Ripartiamo dalla prestazione di Bolzano – afferma mister Semplici – dove abbiamo perso immeritatamente e abbiamo combinato tutto noi. La certezza era che non ci fosse stato quel rigore non avremmo perso nemmeno in 9 e questo ci deve dare forza anche nella sconfitta. Guardando i numeri del Sassuolo vediamo una squadra senza ombra di dubbio di valore ma sono convinto che faremo una grande prestazione e gli renderemo la vita difficile. Vogliamo fare risultato. I ragazzi, nonostante moralmente i primi 2/3 giorni siano stati giù, poi si sono ripresi bene e questo mi auguro possa far fare una buona prestazione con la voglia di riscattarsi e di mettere in pratica le qualità che abbiamo”.

Aveva detto che quando le avversarie affrontano la Sampdoria fanno la partita perfetta della vita. Ora dovremmo farla noi visto i valori che vediamo?

“Dovremmo fare una partita eccellente perché quella perfetta non esiste – afferma – dovremmo commettere pochi errori sia in una fase che nell’altra. E’ giusto guardare gli avversari, conoscere la loro forza ma secondo me dovremmo mettere in pratica determinati valori e quello che si prova in allenamento. In questo momento li abbiamo. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e vogliamo fare una grande prestazione. Mi auguro di fare un risultato positivo ma sarà poi il campo a dire il risultato”.

Le due punte? Niang forse ha bisogno di un giocatore vicino?

“Stiamo giocando con due punte e mezzo: Sibilli, Niang e Oudin. Sotto questo aspetto quindi ci siamo e la squadra ha giocatori di qualità – afferma – è chiaro che ci stiamo lavorando. Coda ora è in condizione buona per dare il suo apporto, sta a me scegliere durante le gare le eventuali situazioni: bisogna avere le idee giuste. I numeri dicono che ne facciamo, vero, ma anche che prendiamo troppi gol quindi bisogna avere attenzione sotto questo. Ora non abbiamo la qualità ne la certezza di essere impenetrabili”.

Dopo Bolzano hai detto che la Sampdoria è caduta nelle provocazioni ma si sapeva che mister Castori è così, prepara le partite così da anni. Perchè i giocatori non seguono le tue indicazioni di non cadere nelle provocazioni?

“La mia interpretazione è che sotto questo aspetto avevamo preparato la partita così, lo sapevamo ma più grave e difficile da capire il perché. Lo avevamo detto durante settimana, e anche prima della partita, ma probabilmente quando si raccomanda troppe cose succede il contrario. E’ difficile capire certe situazioni dovevamo affrontarle diversamente. Forse avevo caricato troppo l’evento o forse i giocatori sentivano troppo la partita. Un insieme di cose, e tante altre che non sono state fatte. E’ stata una stagione turbolenta e non riusciamo ad avere serenità, che in questi momenti ci vuole ma non è così scontato credo però sia un fatto momentaneo. Ci eravamo fatti sentire anche con società (anche nelle precedenti gare), poi in campo non andiamo noi non è facile entrare nella testa dei calciatori”.

Sibilli, ad oggi, è un giocatore fondamentale?

“Sibilli si è calato nel nostro ambiente come un veterano, sembra abbia sempre giocato nella Sampdoria per noi è importante è ha portato aria nuova che forse mancava (come gli altri). Ad oggi non ho mai avuto tutti a disposizione ma ho una squadra con dei valori, con una mentalità che spero sia di buon auspicio per risalire la classifica. Ringrazio la società per aver fatto forzi nel mercato invernale”.

Che Sassuolo vi aspettate?

“Una squadra fortissima con giocatori di grande valore che fanno la differenza, la facevano anche in Serie A e ora si sono calati benissimo nella serie cadetta. Dopo una retrocessione non è mai facile ripartire con quella sapienza ma il Sassuolo, da subito, ha fatto partite importanti e ha dimostrato di essere al comando meritamente”.

Capitano è sempre Bereszyński? Finche non torna la fascia gira?

“Lui è sempre il nostro capitano ma, in sua assenza, ho deciso di darla a quello con più presenze. La scelta andata avanti in questo senso”

Dopo Bolzano ci sono stati confronti?

“Credo sia giusto che ci siano dei chiarimenti, mi auguro che non ci siano situazioni simili . I primi due giorni li lasciati un po’ liberi nell’assorbire la sconfitta che ha fatto male. E’ giusto avere consapevolezza di capire cosa avevamo combinato”.

Contro il Sudtirol quando eravate in 10 siete passati a 4. Sarà possibile un cambio anche nelle prossime gare visto che ha funzionato?

“Vero abbiamo chiuso i loro attaccanti, i loro esterni e raddoppiato. Siamo stati bravi nel svolgere il compito ma la squadra è costruita per fare il gioco in una certa maniera. Valuteremo la possibilità di cambiare a seconda delle partite la ma la mia squadra la vedo con una identità precisa, indipendentemente dagli avversari che affrontiamo. Mi piace stare così in campo e dargli sicurezze”

Altare sta bene si è sempre allenato?

“Sta bene, contusione alla caviglia che è un po’ gonfia ma si è allenato”

Ricci giocatore ti mette in difficoltà?

“Assolutamente sì – afferma – è un giocatore che dal mio arrivo l’ho messo dentro poi fuori poi di nuovo dentro e sì è sempre fatto trovare pronto. Mi mette in difficoltà nella scelta e così deve essere in tutti i ruoli. E’ un giocatore che ci può dare molto”

Bereszyński come sta?

“Domani rientra è una settimana che si allena dopo tre mesi che era fuori – spiega – torna a disposizione, è un recupero importante ma valutiamo attentamente”

Bellemo?

“Oggi dovrebbe allenarsi con noi si è allenato a parte questi due giorni perché ha avuto una contusione importante”